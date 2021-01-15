YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası Trabzon'un Haldizen Yaylası'nda düzenlenecek

Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası Trabzon'un Haldizen Yaylası'nda düzenlenecek

15.01.2021 14:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası Trabzon'un Haldizen Yaylası'nda düzenlenecek

Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası'nın 11-14 Şubat tarihlerinde Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Haldizen Yaylası'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Trabzon Üniversitesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonunun iş birliğinde organize edilen 2021 Dağ Kayağı Şampiyonası'nın düzenlenmesi ve bölgede dağ kayağı, dağcılık, spor tırmanış branşlarının geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyede gerçekleştirilen törende, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Fatih Bektaş protokole imza attı.

Protokole göre Trabzon'un ilk kez ev sahipliği yapacağı Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, 11-14 Şubat tarihleri arasında Çaykara ilçesindeki Haldizen (Demirkapı) Yaylası'nda gerçekleştirilecek.

Ülkenin dört bir yanından sporcuların katılım sağlayacağı organizasyonla, bölgede dağ kayağı, dağcılık, spor tırmanış branşlarının gelişmesine de katkı sunulmasının hedeflendiği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

Trabzon Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:07
Sabah
07:37
Öğle
12:36
İkindi
15:02
Akşam
17:24
Yatsı
18:49

Trabzon Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Beşirli Eczanesi
Ortahisar
Defne Eczanesi
Ortahisar
Ongan Eczanesi
Ortahisar
Tanjant Eczanesi
Ortahisar
Gökhan Eczanesi
Akcaabat
Koza Eczanesi
Akcaabat
Uzun Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Trabzon'da 7 binanın yandığı mahallede incelemede bulundu

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Trabzon'da 7 binanın yandığı mahallede incelemede bulundu

Trabzon'da korunan alanları geçen yıl 1,5 milyonu aşkın kişi ziyaret etti

Trabzon'da korunan alanları geçen yıl 1,5 milyonu aşkın kişi ziyaret etti

Şekerbank’ta yangın paniği

Şekerbank’ta yangın paniği

Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı

Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı

Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı

Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı

Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı

Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.