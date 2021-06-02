Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular madalyalarını aldı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ağrı'da düzenlenen İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara törenle madalyaları takdim edildi.

Doğubayazıt ilçesinde 21 ilden 116 sporcunun katılımıyla yapıla yarışlarda, dereceye giren sporcular için tarihi İshak Paşa Sarayı'nın avlusunda madalya töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, çocuklar yöresel halk oyunları gösterisi yaptı.

Vali Osman Varol, törende yaptığı konuşmada, kentin doğal ve tarihi anlamda çok zengin bir yer olduğunu ve bu yerlerin tanıtımı anlamında daha çok etkinlik yapacaklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana kentin daha çok tanıtılması noktasında ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Biz istiyoruz ki Anadolu'nun giriş kapısı olan bu topraklarda, bu güzel insanlar ve gençlerimiz her zaman güzel işlerle meşgul olsunlar, geleceğe güvenle bakabilsinler, eğitim ve spor alanında göstermiş oldukları başarılarla ülkemizin ve dünyanın gündemine gelsinler. Dünya ve Anadolu insanını burada misafir edelim ve bu güzellikleri onlara gösterelim istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde çok güzel bir foto safari yarışması yaptık. Ağrı Dağı'na tırmanışlarımız tekrar başladı. Bu bölgenin değerlerinin bölge insanlarıyla birlikte yükselmesini istiyoruz. "