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Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)

SİVASSPOR HABERLERİ  | 06.08.2018 14:20 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Brezilya ligi takımlarından Santos'tan 31 yaşındaki savunma oyuncusu David Braz'ı 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. İşte Türkiye'de atılan tüm imzalar...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Brezilya ligi takımlarından Santos'tan 31 yaşındaki savunma oyuncusu David Braz'ı 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip Brezilyalı savunma oyuncusu David Braz ile anlaştı. Ülkesinde Santos takımında forma giyen başarılı savunma oyuncusu sağlık kontrolünden geçtikten sonra satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak sözleşmeye imza atacak. Kariyerinde 221 maçta forma giyen Braz 14 gol kaydederken 6'da asist yaptı. 2013 yılında Santos'a transfer olan Braz çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giydi. Santos Kulübü'de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Braz'ın Sivasspor'a transferi konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)

1 / 128

DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
2 / 128

ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük | BONSERVİS BEDELİ: Yok

ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük | BONSERVİS BEDELİ: Yok
3 / 128

ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor | Bonservis bedeli: 350 bin Euro

ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor | Bonservis bedeli: 350 bin Euro
4 / 128

BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: Yok

BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: Yok
5 / 128

BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor | BONSERVİS Bedeli: Bilinmiyor

BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor | BONSERVİS Bedeli: Bilinmiyor
6 / 128

TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)

TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
7 / 128

RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor | Bonservis bedeli: Yok

RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor | Bonservis bedeli: Yok
8 / 128

ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
9 / 128

AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık

AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık
10 / 128

MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık

MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık
11 / 128

YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Yok

YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Yok
12 / 128

FABRI | Beşiktaş > Fulham | BONSERVİS BEDELİ: 6 milyon Euro

FABRI | Beşiktaş > Fulham | BONSERVİS BEDELİ: 6 milyon Euro
13 / 128

DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor (Kiralık)

DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor (Kiralık)
14 / 128

ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
15 / 128

JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
16 / 128

BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
17 / 128

VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Yok

VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Yok
18 / 128

DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
19 / 128

ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
20 / 128

SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
21 / 128

SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
22 / 128

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro
23 / 128

MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
24 / 128

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
25 / 128

YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
26 / 128

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
27 / 128

MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro

MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro
28 / 128

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
29 / 128

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
30 / 128

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok
31 / 128

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
32 / 128

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
33 / 128

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
34 / 128

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
35 / 128

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
36 / 128

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
37 / 128

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
38 / 128

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
39 / 128

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
40 / 128

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
41 / 128

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
42 / 128

GILLES CHRIST SUNU | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor

GILLES CHRIST SUNU | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
43 / 128

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
44 / 128

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
45 / 128

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
46 / 128

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
47 / 128

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
48 / 128

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
49 / 128

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
50 / 128

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
51 / 128

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
52 / 128

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
53 / 128

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
54 / 128

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
55 / 128

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
56 / 128

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
57 / 128

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
58 / 128

SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro

SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
59 / 128

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
60 / 128

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)
61 / 128

DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok

DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok
62 / 128

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
63 / 128

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok
64 / 128

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok
65 / 128

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok
66 / 128

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro
67 / 128

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok
68 / 128

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok
69 / 128

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok
70 / 128

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok
71 / 128

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
72 / 128

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
73 / 128

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
74 / 128

SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir

SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
75 / 128

JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor

JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
76 / 128

ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe

ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
77 / 128

SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor

SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
78 / 128

HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor

HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
79 / 128

UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor

UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
80 / 128

ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa

ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
81 / 128

ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor

ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
82 / 128

MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor

MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
83 / 128

DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor

DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
84 / 128

ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor

ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor
85 / 128

ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü

ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü
86 / 128

ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor

ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor
87 / 128

AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği

AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği
88 / 128

BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor

BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor
89 / 128

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor
90 / 128

DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag

DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag
91 / 128

EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor

EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor
92 / 128

ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor

ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor
93 / 128

EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor

EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor
94 / 128

EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği

EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği
95 / 128

ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş

ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş
96 / 128

FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana

FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana
97 / 128

FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor

FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor
98 / 128

FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe

FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe
99 / 128

HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)

HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)
100 / 128

HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor

HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor
101 / 128

JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor

JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor
102 / 128

JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor

JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor
103 / 128

KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor

KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor
104 / 128

KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği

KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği
105 / 128

KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa

KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa
106 / 128

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LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor
107 / 128

LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor

LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor
108 / 128

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MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor
109 / 128

MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük

MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük
110 / 128

MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği

MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği
111 / 128

MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor

MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor
112 / 128

MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor

MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor
113 / 128

MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor

MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor
114 / 128

MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor

MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor
115 / 128

MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü

MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü
116 / 128

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
117 / 128

ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa

ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa
118 / 128

PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier

PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier
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120 / 128

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SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe
121 / 128

SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük

SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük
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SLAVKO PEROVIC | Manisaspor > İstanbulspor
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STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor

STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor
124 / 128

TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü

TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü
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TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Sivasspor David Braz santos

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