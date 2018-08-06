Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Brezilya ligi takımlarından Santos'tan 31 yaşındaki savunma oyuncusu David Braz'ı 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip Brezilyalı savunma oyuncusu David Braz ile anlaştı. Ülkesinde Santos takımında forma giyen başarılı savunma oyuncusu sağlık kontrolünden geçtikten sonra satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak sözleşmeye imza atacak. Kariyerinde 221 maçta forma giyen Braz 14 gol kaydederken 6'da asist yaptı. 2013 yılında Santos'a transfer olan Braz çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giydi. Santos Kulübü'de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Braz'ın Sivasspor'a transferi konusunda anlaştıklarını duyurdu.
Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)
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DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor | Bonservis bedeli: 350 bin Euro
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BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor | BONSERVİS Bedeli: Bilinmiyor
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TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
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RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor | Bonservis bedeli: Yok
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ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık
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MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Kiralık
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YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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FABRI | Beşiktaş > Fulham | BONSERVİS BEDELİ: 6 milyon Euro
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DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor (Kiralık)
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ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Yok
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DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon Euro
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MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro
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ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
30 / 128
SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok
31 / 128
YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
32 / 128
YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
33 / 128
BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
34 / 128
BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
35 / 128
ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
36 / 128
FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
37 / 128
MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
38 / 128
BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
39 / 128
SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
40 / 128
ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
41 / 128
EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
42 / 128
GILLES CHRIST SUNU | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
43 / 128
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
44 / 128
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
45 / 128
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
46 / 128
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
47 / 128
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
48 / 128
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
49 / 128
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
50 / 128
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
51 / 128
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
52 / 128
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
53 / 128
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
54 / 128
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
55 / 128
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
56 / 128
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
57 / 128
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
58 / 128
SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
59 / 128
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
60 / 128
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)
61 / 128
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok
62 / 128
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
63 / 128
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok
64 / 128
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok
65 / 128
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok
66 / 128
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro
67 / 128
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok
68 / 128
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok
69 / 128
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok
70 / 128
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok
71 / 128
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
72 / 128
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
73 / 128
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
74 / 128
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
75 / 128
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
76 / 128
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
77 / 128
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
78 / 128
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
79 / 128
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
80 / 128
ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
81 / 128
ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
82 / 128
MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
83 / 128
DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
84 / 128
ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor
85 / 128
ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü
86 / 128
ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor
87 / 128
AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği
88 / 128
BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor
89 / 128
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor
90 / 128
DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag
91 / 128
EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor
92 / 128
ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor
93 / 128
EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor
94 / 128
EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği
95 / 128
ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş
96 / 128
FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana
97 / 128
FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor
98 / 128
FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe
99 / 128
HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)
100 / 128
HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor
101 / 128
JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor
102 / 128
JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor
103 / 128
KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor
104 / 128
KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği
105 / 128
KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa
106 / 128
LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor
107 / 128
LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor
108 / 128
MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor
109 / 128
MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük
110 / 128
MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği
111 / 128
MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor
112 / 128
MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor
113 / 128
MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor
114 / 128
MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor
115 / 128
MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü
116 / 128
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
117 / 128
ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa
118 / 128
PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier
119 / 128
RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor
120 / 128
SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe
121 / 128
SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük
122 / 128
SLAVKO PEROVIC | Manisaspor > İstanbulspor
123 / 128
STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor
124 / 128
TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü
125 / 128
TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük
126 / 128
UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa
127 / 128
UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş
128 / 128
YAVUZ AYGÜN | Göztepe > Karabükspor (Kiralık)
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