SPOR

Başakşehir'den Bursa'ya transfer oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.08.2018 21:18 | Son Güncelleme

Süper Lig'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Bursaspor, Başakşehir'den milli futbolcuyu kiraladığını duyurdu. İşte biten transferler...

Bursaspor, Başakşehir’in kanat oyuncusu Tunay Torun’u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)

1 / 132

TUNAY TORUN | Başakşehir > Bursaspor (Kiralık)

TUNAY TORUN | Başakşehir > Bursaspor (Kiralık)
2 / 132

Paolo Hurtado | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor

Paolo Hurtado | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor
3 / 132

TITI | Bursaspor > Göztepe

TITI | Bursaspor > Göztepe
4 / 132

ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor

ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor
5 / 132

DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor

DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor
6 / 132

ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük

ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük
7 / 132

BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü

BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü
8 / 132

ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor

ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor
9 / 132

BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor

BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor
10 / 132

TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)

TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
11 / 132

RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor

RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor
12 / 132

ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe

ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe
13 / 132

AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor

AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
14 / 132

MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor

MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
15 / 132

YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe

YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe
16 / 132

FABRI | Beşiktaş > Fulham

FABRI | Beşiktaş > Fulham
17 / 132

DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor

DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor
18 / 132

ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor

ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor
19 / 132

JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL

JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL
20 / 132

BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor

BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor
21 / 132

VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor

VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor
22 / 132

DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe

DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe
23 / 132

ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor

ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor
24 / 132

SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor

SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor
25 / 132

SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor

SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor
26 / 132

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge
27 / 132

MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor

MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor
28 / 132

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor
29 / 132

YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor

YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor
30 / 132

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü
31 / 132

MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo

MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo
32 / 132

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor
33 / 132

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü
34 / 132

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği
35 / 132

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir
36 / 132

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü
37 / 132

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe
38 / 132

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe
39 / 132

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor
40 / 132

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe
41 / 132

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir
42 / 132

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor
43 / 132

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor
44 / 132

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille
45 / 132

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor
46 / 132

GILLES CHRIST SUNU | BB Erzurumspor

GILLES CHRIST SUNU | BB Erzurumspor
47 / 132

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor
48 / 132

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor
49 / 132

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
50 / 132

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
51 / 132

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse
52 / 132

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz
53 / 132

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor
54 / 132

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse
55 / 132

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü
56 / 132

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor
57 / 132

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor
58 / 132

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah
59 / 132

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege
60 / 132

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen
61 / 132

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
62 / 132

SANDRO | Antalyaspor > Benevento

SANDRO | Antalyaspor > Benevento
63 / 132

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray
64 / 132

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor
65 / 132

DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor

DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor
66 / 132

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor
67 / 132

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
68 / 132

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
69 / 132

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor
70 / 132

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş
71 / 132

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü
72 / 132

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor
73 / 132

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor
74 / 132

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş
75 / 132

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
76 / 132

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
77 / 132

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
78 / 132

SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir

SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
79 / 132

JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor

JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
80 / 132

ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe

ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
81 / 132

SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor

SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
82 / 132

HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor

HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
83 / 132

UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor

UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
84 / 132

ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa

ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
85 / 132

ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor

ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
86 / 132

MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor

MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
87 / 132

DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor

DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
88 / 132

ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor

ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor
89 / 132

ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü

ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü
90 / 132

ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor

ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor
91 / 132

AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği

AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği
92 / 132

BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor

BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor
93 / 132

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor
94 / 132

DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag

DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag
95 / 132

EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor

EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor
96 / 132

ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor

ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor
97 / 132

EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor

EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor
98 / 132

EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği

EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği
99 / 132

ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş

ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş
100 / 132

FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana

FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana
101 / 132

FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor

FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor
102 / 132

FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe

FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe
103 / 132

HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)

HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)
104 / 132

HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor

HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor
105 / 132

JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor

JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor
106 / 132

JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor

JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor
107 / 132

KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor

KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor
108 / 132

KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği

KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği
109 / 132

KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa

KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa
110 / 132

LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor

LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor
111 / 132

LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor

LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor
112 / 132

MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor

MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor
113 / 132

MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük

MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük
114 / 132

MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği

MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği
115 / 132

MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor

MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor
116 / 132

MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor

MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor
117 / 132

MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor

MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor
118 / 132

MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor

MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor
119 / 132

MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü

MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü
120 / 132

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
121 / 132

ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa

ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa
122 / 132

PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier

PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier
123 / 132

RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor

RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor
124 / 132

SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe

SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe
125 / 132

SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük

SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük
126 / 132

SLAVKO PEROVIC | Manisaspor > İstanbulspor

SLAVKO PEROVIC | Manisaspor > İstanbulspor
127 / 132

STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor

STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor
128 / 132

TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü

TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü
129 / 132

TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük

TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük
130 / 132

UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa

UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa
131 / 132

UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş

UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş
132 / 132

YAVUZ AYGÜN | Göztepe > Karabükspor (Kiralık)

YAVUZ AYGÜN | Göztepe > Karabükspor (Kiralık)
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Anahtar Kelimeler:
tunay torun başakşehir Bursaspor

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