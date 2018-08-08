Başakşehir'den Bursa'ya transfer oldu

Bursaspor, Başakşehir’in kanat oyuncusu Tunay Torun’u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)
1 / 132
TUNAY TORUN | Başakşehir > Bursaspor (Kiralık)
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Paolo Hurtado | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor
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TITI | Bursaspor > Göztepe
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ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor
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DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor
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ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük
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BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü
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ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor
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BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor
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TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
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RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor
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ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe
13 / 132
AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
14 / 132
MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
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YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe
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FABRI | Beşiktaş > Fulham
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DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor
18 / 132
ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor
19 / 132
JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL
20 / 132
BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor
21 / 132
VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor
22 / 132
DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe
23 / 132
ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor
24 / 132
SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor
25 / 132
SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor
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MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge
27 / 132
MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor
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JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor
29 / 132
YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor
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YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü
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MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo
32 / 132
ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor
33 / 132
JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü
34 / 132
SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği
35 / 132
YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir
36 / 132
YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü
37 / 132
BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe
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BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe
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ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor
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FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe
41 / 132
MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir
42 / 132
BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor
43 / 132
SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor
44 / 132
ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille
45 / 132
EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor
46 / 132
GILLES CHRIST SUNU | BB Erzurumspor
47 / 132
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor
48 / 132
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor
49 / 132
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
50 / 132
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
51 / 132
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse
52 / 132
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz
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ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor
54 / 132
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse
55 / 132
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü
56 / 132
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor
57 / 132
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor
58 / 132
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah
59 / 132
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege
60 / 132
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen
61 / 132
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
62 / 132
SANDRO | Antalyaspor > Benevento
63 / 132
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray
64 / 132
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor
65 / 132
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor
66 / 132
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor
67 / 132
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
68 / 132
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
69 / 132
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor
70 / 132
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş
71 / 132
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü
72 / 132
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor
73 / 132
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor
74 / 132
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş
75 / 132
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
76 / 132
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
77 / 132
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
78 / 132
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
79 / 132
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
80 / 132
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
81 / 132
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
82 / 132
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
83 / 132
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
84 / 132
ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
85 / 132
ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
86 / 132
MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
87 / 132
DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
88 / 132
ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor
89 / 132
ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü
90 / 132
ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor
91 / 132
AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği
92 / 132
BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor
93 / 132
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor
94 / 132
DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag
95 / 132
EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor
96 / 132
ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor
97 / 132
EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor
98 / 132
EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği
99 / 132
ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş
100 / 132
FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana
101 / 132
FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor
102 / 132
FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe
103 / 132
HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)
104 / 132
HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor
105 / 132
JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor
106 / 132
JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor
107 / 132
KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor
108 / 132
KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği
109 / 132
KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa
110 / 132
LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor
111 / 132
LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor
112 / 132
MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor
113 / 132
MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük
114 / 132
MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği
115 / 132
MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor
116 / 132
MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor
117 / 132
MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor
118 / 132
MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor
119 / 132
MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü
120 / 132
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
121 / 132
ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa
122 / 132
PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier
123 / 132
RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor
124 / 132
SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe
125 / 132
SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük
126 / 132
SLAVKO PEROVIC | Manisaspor > İstanbulspor
127 / 132
STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor
128 / 132
TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü
129 / 132
TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük
130 / 132
UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa
131 / 132
UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş
132 / 132
YAVUZ AYGÜN | Göztepe > Karabükspor (Kiralık)
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