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  4. Türkiye'de hakem tartışmalarına bir yenisi daha eklendi! 2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan mücadelede sarı kartın çıkması tepkilere yol açtı

Türkiye'de hakem tartışmalarına bir yenisi daha eklendi! 2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan mücadelede sarı kartın çıkması tepkilere yol açtı

06.11.2023 08:16 | Son Güncelleme:
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Yeni Mersin İdman Yurdu-Vanspor karşılaşmasının 7.dakikasında Vanspor'lu Muhammed Ali Doğan, Mersinli oyuncu Oğuz Özden'e yaptığı faul neticesinde sarı kart gördü. Yaşanan pozisyon sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Türkiye'de hakem tartışmalarına bir yenisi daha eklendi! 2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan mücadelede sarı kartın çıkması tepkilere yol açtı

Türk futbolunda tartışmalara neden olan hakem hatalarına bir yenisi daha eklendi. 2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan Yeni Mersin İdman Yurdu-Vanspor maçında ilginç bir pozisyon yaşandı.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

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Vanspor'lu Muhammed Ali Doğan'ın Mersin oyuncusu Oğuz Özden'e yaptığı sert müdahale sonrası Oğuz Özden kendini yerde buldu. Aldığı krampon darbesiyle yüzünde kesik oluşan futbolcuda kanama meydana geldi.

HAKEMİN KARARI: SARI KART

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Maçın hakemi yaşanan bu pozisyonun ardından sarı kart göstererek tepkilere neden oldu.

OYUNCULARININ SON DURUMUNU PAYLAŞTILAR

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Karşılaşma sonrası oyuncuları Oğuz Özden'in son halini paylaşan Mersinliler, maçın hakemine büyük tepki gösterdi.

İŞTE SOSYAL MEDYADA BAZI TEPKİLER...

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