Türkiye'de hakem tartışmalarına bir yenisi daha eklendi! 2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan mücadelede sarı kartın çıkması tepkilere yol açtı

Türk futbolunda tartışmalara neden olan hakem hatalarına bir yenisi daha eklendi. 2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan Yeni Mersin İdman Yurdu-Vanspor maçında ilginç bir pozisyon yaşandı.
Vanspor'lu Muhammed Ali Doğan'ın Mersin oyuncusu Oğuz Özden'e yaptığı sert müdahale sonrası Oğuz Özden kendini yerde buldu. Aldığı krampon darbesiyle yüzünde kesik oluşan futbolcuda kanama meydana geldi.
Maçın hakemi yaşanan bu pozisyonun ardından sarı kart göstererek tepkilere neden oldu.
Karşılaşma sonrası oyuncuları Oğuz Özden'in son halini paylaşan Mersinliler, maçın hakemine büyük tepki gösterdi.