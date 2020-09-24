Türkiye'de hizmet veren dijital platformların aylık ücretleri ne kadar?

Türkiye’de yerli ve yabancı pek çok ücretli dijital servis hizmet veriyor. Eskiden oyun ve müzik alanında ücretli hizmet veren dijital platformlar ön plandayken artık ağırlık olarak dizi, film, belgesel gibi görüntülü içeriklere yer veren platformlar ön planda. Ülkemizde özellikle Netflix’le başlayan bu furya yerli yatırımlar Puhu Tv, BluTv ile devam etti. Puhu Tv şu an pasif olarak görünse de ücretsiz olarak platformda yer alan içerikleri izleyebiliyorsunuz. Ülkemizde hizmet veren dijital dizi ve film platformlarına geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi: Amazon Prime. Sessiz sedasız hizmet vermeye başlayan Amazon Prime uygun fiyatıyla bir anda en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Peki Amazon Prime ne kadar? Netflix ne kadar?

Müzik, çevrimiçi yayın, oyun, bulut depolama platformları derken az miktarda da olsa çok fazla şeye aylık olarak ödeme yapmaya başladık. Kredi kartlarımızdan otomatik olarak çekilen bu tutarlar kendilerini pek hissettirmeseler de en az 3 ya da 4 tanesine üye olduğunuz takdirde en az 50 ila 150 TL arasında bir ücret ödüyorsunuz demektir.