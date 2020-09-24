Türkiye'de hizmet veren dijital platformların aylık ücretleri ne kadar?

Türkiye’de yerli ve yabancı pek çok ücretli dijital servis hizmet veriyor. Eskiden oyun ve müzik alanında ücretli hizmet veren dijital platformlar ön plandayken artık ağırlık olarak dizi, film, belgesel gibi görüntülü içeriklere yer veren platformlar ön planda. Ülkemizde özellikle Netflix’le başlayan bu furya yerli yatırımlar Puhu Tv, BluTv ile devam etti. Puhu Tv şu an pasif olarak görünse de ücretsiz olarak platformda yer alan içerikleri izleyebiliyorsunuz. Ülkemizde hizmet veren dijital dizi ve film platformlarına geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi: Amazon Prime. Sessiz sedasız hizmet vermeye başlayan Amazon Prime uygun fiyatıyla bir anda en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Peki Amazon Prime ne kadar? Netflix ne kadar?
Müzik, çevrimiçi yayın, oyun, bulut depolama platformları derken az miktarda da olsa çok fazla şeye aylık olarak ödeme yapmaya başladık. Kredi kartlarımızdan otomatik olarak çekilen bu tutarlar kendilerini pek hissettirmeseler de en az 3 ya da 4 tanesine üye olduğunuz takdirde en az 50 ila 150 TL arasında bir ücret ödüyorsunuz demektir.
Peki hangi platformlar ne kadar istiyor? Dijital servislerin aylık tutarları ortalama ne kadar? İşte hangi abonelik servisi ne kadar para istiyor? sorusunun cevabı.
Spotify
Bireysel paket: 17,99 TL
Aile: 26,99 TL
Öğrenci: 8,99 TL
Apple Music
Bireysel paket: 13,99 TL
Aile: 20,99 TL
Öğrenci: 6,99 TL
Deezer
Premium: 17,99 TL
Aile: 26,99 TL
HiFi: 26,99 TL
YouTube Music
Premium: 13,99 TL
Aile: 20,99 TL
Öğrenci: 6,99 TL
Fizy
Premium: 17,99 TL
Öğrenci: 8,99 TL
Muud
Premium: 7,99 TL
Netflix
Temel: 17,99 TL
Standart: 29,99 TL
Özel: 41,99 TL
Amazon
Prime: 7,99 TL
BeIN Connect
Standart: 14,90
YouTube Premium
Bireysel: 16,99 TL
Aile: 25,99 TL
Turkcell TV+
Premium TV+: 17,99 TL
BluTV
Standart: 22,9 TL
PlayStation Plus
1 Aylık: 23,99 TL
3 Aylık: 74,99 TL
12 Aylık: 179,99 TL
Xbox Game Pass
Konsol: 29,99 TL
Bilgisayar: ilk ay 5 TL, sonraki aylarda 29,99 TL
Ultimate: ilk ay 5,90 TL, sonraki aylarda 44,99 TL
Google One
100 GB: 5,79 TL
200 GB: 11,59 TL
2 TB: 28,99 TL
iCloud
50 GB: 6,49 TL
200 GB: 19,99 TL
2 TB: 64,99 TL
Lifebox (Turkcell)
50 GB: 4,99 TL
100 GB: 8,49 TL
250 GB: 9,9 TL
500 GB: 13,49 TL
2,5 TB: 49,99 TL
Dijital Depo (Türk Telekom)
50 GB: 4,99 TL
500 GB: 13,99 TL
1 TB: 19,99 TL
50 GB: 6 TL
100 GB: 9 TL
500 GB: 12 TL
1 TB: 15 TL
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