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Türkiye'de ilk oldu! 4 bin metreden protez bacağıyla atladı

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YAŞAM  | 13.10.2019 19:22 | Son Güncelleme

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, geçirdiği kaza sonucu sol bacağını kaybedip, protezle yaşamına devam eden hemşire Hatice Tunç (22), en büyük hayalini gerçekleştirerek 4 bin metreden paraşütle atladı.

Diyarbakır'da hemşirelik yapan Hatice Tunç, 2017 yılında Hasankeyf'te katıldığı bir gezi sırasında meydana gelen kaza nedeniyle sol bacağını kaybetti. Uzun bir tedavi süreci geçiren Tunç'a protez takıldı.

Bir süre önce Tunç, en büyük hayalinin paraşütle atlamak olduğu ile ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Tunç'un bu paylaşımını gören ve duyarsız kalmayan Türk Hava Kurumu (THK), hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Hatice Tunç ile iletişime geçen THK yetkilileri gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra hemşireyi, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Havacılık Eğitim Merkezi'ne getirdi. Atlayış hakkında Tunç'a bilgi verildikten sonra kıyafet giydirildi. Uçakla havalanan Tunç, eğitmeni işleğinde 4 bin metreden Türk bayrağıyla atladı.

Atlayışın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, "Bir hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu, Türkiye'de protez bacakla atlayış yapan ilk kadın olmanın gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman paraşüt Hatice Tunç

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