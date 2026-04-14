SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Türkiye'de yaşandı: Sonunda bu da oldu! Öyle bir faul yaptı ki cezaevine gönderildi

İçerik devam ediyor
Cevdet Berker İşleyen

Mardin Kızıltepe’de amatör lig maçında rakibine şiddet uyguladığı iddia edilen futbolcu Sedat Korul tutuklandı. Olay sonrası futbolcu cezaevine gönderildi.

Mardin’de amatör ligde oynanan bir karşılaşma, saha içinde yaşanan şiddet olayıyla gündeme geldi. Kızıltepe’deki mücadelede bir futbolcunun rakibine yönelik sert müdahalesi sonrası adli süreç başlatıldı ve oyuncu tutuklandı.

SAHADA GERGİNLİK TIRMANDI

Kızıltepe İlçe Stadı’nda oynanan Kızıltepe 47 Spor–Derikspor maçında konuk ekip, Cihan Aydın’ın golüyle öne geçti. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında kazanılan penaltıyı Beşir Dağlık’ın gole çevirmesiyle fark açıldı.

Golün ardından yaşanan sevinç sırasında tansiyon yükseldi. İddiaya göre Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul, Derikspor forması giyen Yusuf Çiftçi’ye sert bir müdahalede bulundu.

Türkiye de yaşandı: Sonunda bu da oldu! Öyle bir faul yaptı ki cezaevine gönderildi 1

DARBELER SONRASI HASTANELİK OLDU

Olayın büyümesine neden olan pozisyonda Korul’un önce rakibine diz attığı, ardından yere düşen Çiftçi’nin başına tekme savurduğu öne sürüldü. Yaşananlar sonrası hakem tarafından kırmızı kart gösterilen futbolcu oyun dışı kaldı.

Müdahale sonucu yaralanan Yusuf Çiftçi hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde elmacık kemiğinde kırık tespit edilen oyuncunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Türkiye de yaşandı: Sonunda bu da oldu! Öyle bir faul yaptı ki cezaevine gönderildi 2

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Sahadaki olayın ardından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sedat Korul, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimlikte ifadesi alınan futbolcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
cezaevi son dakika futbol korkunç faul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Darülaceze'de kalmıştı! Uzun zaman sonra görüntülendi

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

78 yıllık marka iflas etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.