Türkiye'de yaşandı: Sonunda bu da oldu! Öyle bir faul yaptı ki cezaevine gönderildi

Mardin’de amatör ligde oynanan bir karşılaşma, saha içinde yaşanan şiddet olayıyla gündeme geldi. Kızıltepe’deki mücadelede bir futbolcunun rakibine yönelik sert müdahalesi sonrası adli süreç başlatıldı ve oyuncu tutuklandı.

SAHADA GERGİNLİK TIRMANDI

Kızıltepe İlçe Stadı’nda oynanan Kızıltepe 47 Spor–Derikspor maçında konuk ekip, Cihan Aydın’ın golüyle öne geçti. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında kazanılan penaltıyı Beşir Dağlık’ın gole çevirmesiyle fark açıldı.

Golün ardından yaşanan sevinç sırasında tansiyon yükseldi. İddiaya göre Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul, Derikspor forması giyen Yusuf Çiftçi’ye sert bir müdahalede bulundu.

DARBELER SONRASI HASTANELİK OLDU

Olayın büyümesine neden olan pozisyonda Korul’un önce rakibine diz attığı, ardından yere düşen Çiftçi’nin başına tekme savurduğu öne sürüldü. Yaşananlar sonrası hakem tarafından kırmızı kart gösterilen futbolcu oyun dışı kaldı.

Müdahale sonucu yaralanan Yusuf Çiftçi hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde elmacık kemiğinde kırık tespit edilen oyuncunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Sahadaki olayın ardından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sedat Korul, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimlikte ifadesi alınan futbolcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.