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Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sayısı açıklandı!

okan.akin okan.akin
HABER  | 26.06.2019 16:48 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Ata Uslu, "Türkiye'de geçici koruma statüsünde yaklaşık 3 milyon 657 bin Suriyeli yaşıyor. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde Suriyeli çocuk var" dedi.

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sayısı açıklandı!

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Ata Uslu başkanlığında toplandı. Komisyonda konuşan Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerle ilgili toplumdaki tartışmalara değindi. Uslu, Türkiye'de bulunan Suriyelilere maaş verilmediğini söyleyerek, "Hayatlarını idame ettirmeleri için yardım yapılıyor. Sığınmacıların ve Suriyelilerin suç işlediği iddiası tamamen bir efsaneden ibaret ve gerçekleri yansıtmıyor. İşlenen tüm suçların yüzde 3'ünün Suriyeliler tarafından işlendiğini gördük. Türkiye'de geçici koruma statüsünde yaklaşık 3 milyon 657 bin Suriyeli yaşıyor. Bunlara insani ve adalet duygusu temelinde yaklaşıyoruz. Göç isteğe bağlı bir durum değil. Savaştan kaçan sığınmacılar büyük bir travma yaşıyor. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde Suriyeli çocuk var" dedi.

'201 YABANCI UYRUKLU ÇOCUĞA BAKILIYOR'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzmanı Hakan Keçe ise, Türkiye genelinde bin 192 çocuk evi kurduklarını söyleyerek, şöyle konuştu: "Çocuk evlerinde 5 bin 495 personel görev yapıyor. 62 ilde 111 Çocuk Evleri Sitesi kurduk. Bu sitelerde 6 bin 772 personel görev yapıyor. 35 ilde 64 Çocuk Destek Merkezi kurduk. Çocuk Destek merkezlerinde 2 bin 465 personel görev yapmaktadır. Aralarında Suriyeli çocukların da bulunduğu 469 yabancı uyruklu çocuk bu kurumlarımızdan hizmet alıyor. Koruyucu aile kapsamında 201 yabancı uyruklu çocuğa bakılıyor. Çocuklardan 97'si Suriyeli."

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Suriyeli AK Parti Antalya Milletvekili Ata Uslu Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sayısı

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
Türkiye yi karıştırmak için yapılan en büyük eylemdir suriyelilerin getirilmesi halkın içine karıştırılması terör ile yok edilemeyen ülkemiz bu soysuzlar yüzünden en büyük sıkıntıyı yaşamaktadır
Mübadeleyi hatırla
Bugün var yarın yollar ALLAH kimseyi vatansız bırakmasın, Suriyeli bir çalışanıma sordum niye geldin savaşsaydın diye cvp şu oldu abi kiminle savaşayım öyle bir ortam varki aynı mahalledeki komşumuz aile dostu diğer komşumuzu katletti sonradan öğrendimki katleden esed taraftarıymış onlara çalışıyormuş bir diğer komşumun oğlu abisini ihbar etti esed askerleri aldı götürdü ne yapabilirdim benim çoluk çocuğum yaşlı annem babam var diyor. Bazı gerekmişler bol keseden atıyor ama bilmiyor neymiş suriyelilerin ne işi var diyor hepsi bu.
@aliyilmaz SENİ GİDİ SURİYELİ SENİ
@aliyilmaz Peki bu durum seni beni nasıl ilgilendiriyor. o anlatılan hikayeler baska ülkelerdede yaşanmıstır. Hepsine Türkiye mi sahip çıkmalı diyorsun. Sen ben nasıl başedebiliriz tüm bu kaoas ile,
bayramda niye gidiyolar ozaman saf herif
@aliyilmaz biz gelmesin demedik sınır ötesinde tampon bölge kurulsun ab si abd si bm si orda baksın dedik.benim vatanıma dağılmaya hakları yok !! hastane bedava eczane bedava ekmek bedava üstüne 900 tl maaş üstüne çalışırken 1 vatandaşımızın işini elinden alıyor ssk yok bağkur yok vatandaşıma zarar...üstüne şımarıklar burda millete dayılanıyor olay çıkarıyorlar.çok seviyorsan al evine besle 1 ailesini...
seçimlerden belli oldu hersey. kendi memleketimizde 2 sınıf vatandasına düstük acırım
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