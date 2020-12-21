Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, ilk basın toplantısını yaptı:

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ankara'daki bütün partiler aynı, hiçbir partide demokrasi yok, Türkiye'nin tek demokratik partisi biz olacağız." dedi.

Türkiye Değişim Partisi Kurucular Kurulu toplantısında genel başkanlığa seçilen Sarıgül, bir otelde ilk basın toplantısını düzenledi.

Sarıgül, partisinin hiçbir ideolojinin sözcüsü ya da odağı olmayacağını, ülkedeki herkesin kardeşi, dert ortağı olacaklarını söyledi.

Yepyeni bir siyaset anlayışıyla Türkiye'deki milyonların dertlerine çare olmak için geldiklerini belirten Sarıgül, Türkiye'nin "lafta değil icraatta büyük bir değişime ve dönüşüme ihtiyacı olduğunu" savundu.

Sarıgül, partinin adını akademisyen, öğretim üyesi, işçi, esnaf, sanayici ve tüccarların bulunduğu birçok meslek grubundan insanla bir araya gelerek koyduklarını aktararak şöyle konuştu:

"Ülkemizin en demokratik partisi biz olacağız. Siyaseti delege ağlarının, kongre sahtekarlarının, kongre kurtlarının tekelinden kurtaracak bir teşkilat modelimiz geliyor. Buradan bir kez ilan ediyorum. Ankara'daki bütün partiler aynı, hiçbir partide demokrasi yok, Türkiye'nin tek demokratik partisi biz olacağız. Öbürlerinde delege sistemi var, delege sistemi demokrasi ayıbıdır, demokrasiyi aldatmaktır, gerçek demokrasi değildir. Hiçbir siyasi parti delegelik sistemini kaldıramadı. Biz, bugün itibarıyla delegelik sistemini kaldırdık, gerçek demokrasi geliyor."