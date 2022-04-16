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Türkiye Diyanet Vakfı ünlü isimlerle ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı

16.04.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Diyanet Vakfı ünlü isimlerle ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıttı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), tanınmış gönüllüleriyle ramazan ayı yurt içi yardım etkinliği kapsamında ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Ramazan dolayısıyla Türkiye genelindeki 1003 şubesi ile vatandaşlara yardım ulaştıran TDV gönüllüleri, yurt içi çalışmalarına İstanbul'da devam etti.

Sarıyer ilçesindeki ramazan kolisi dağıtım programına milli basketbolcu Furkan Aldemir, iş insanı Suna Özdemir, yazar Feridun Özdemir ve oyuncu Burak Haktanır katıldı.

TDV gönüllüleri, önceden hazırlanan ramazan kolilerini ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim etti.

Vakfın daha önce yurt dışında gerçekleştirdiği yardım etkinliklerine de katılan ünlü isimler, ihtiyaç sahipleriyle buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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