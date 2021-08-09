Türkiye Drone Şampiyonası Büyük Finali'nde mücadele edecek sporcular belli oldu

İZMİR (AA) - TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek Türkiye Drone Şampiyonası Büyük Finali'nde mücadele edecek isimler belli oldu.

Teknofest ve Pilot Event tarafından Bergama ilçesindeki Asklepion Antik Kenti'nde organize edilen Türkiye Drone Şampiyonası ikinci ayak mücadelesinde 24 sporcu mücadele etti.

İkinci etapta ilk 3 sıra Atakan Mercimek, Hüseyin Ablak, Doruk Cengiz'den oluştu.

Organizasyonda iki ayağın ardından en iyi puanı alan 16 sporcu, TEKNOFEST 2021 kapsamında 21-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Büyük Final'de yarışmaya hak kazandı.

Türkiye Drone Şampiyonası Büyük Final yarışının birincisi, TEKNOFEST 2021 World Drone Cup'ta Türkiye adına yarışacak.

Büyük Final'de ilk 3'e giren sporculardan oluşturulacak Türkiye Drone Milli Takımı, gelecek yıl düzenlenecek uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil etme hakkına sahip olacak.

