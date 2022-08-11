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Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan Mersin Valisi Pehlivan'ı ziyaret etti

11.08.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan Mersin Valisi Pehlivan'ı ziyaret etti

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan Mersin Valisi Pehlivan'ı ziyaret etti

MERSİN (AA) - Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Patrik Maşalyan Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Pehlivan daha sonra Maşalyan ve beraberindekileri makamında ağırladı.

Ziyarette çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan Mersin Valisi Pehlivan'ı ziyaret etti

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