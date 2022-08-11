Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan Mersin Valisi Pehlivan'ı ziyaret etti

MERSİN (AA) - Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Patrik Maşalyan Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Pehlivan daha sonra Maşalyan ve beraberindekileri makamında ağırladı.

Ziyarette çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz