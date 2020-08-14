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Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'dan Hatay Valisi Doğan'a ziyaret

HATAY HABERLERİ  | 14.08.2020 14:23 | Son Güncelleme

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'dan Hatay Valisi Doğan'a ziyaret

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meryem Ana Yortusu için kente gelen Maşalyan ve beraberindeki heyet, Doğan'a ziyarette bulundu.

Doğan, Maşalyan ve beraberindekilerin bayramını kutlayarak, şunları kaydetti:

"Sahip olduğu kültür ve inanç farklılıklarını bir zenginliğe dönüştürmeyi başaran, üç semavi dinin mensuplarının barış, sevgi ve huzur ortamında bir arada yaşadığı ilimizde sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kan ve gözyaşının eksik olmadığı komşu coğrafyalara inat Hatay, farklı dinler ve kültürlerdeki inananlarıyla çok özel bir il. Hatay halkının bu müstesna birlikteliğini sonsuza kadar koruyacağına olan inancım tamdır."

Doğan, asırlardır mevcut olan bu mozaiğin yaşatılmasında emeği geçen tüm kanaat önderlerine teşekkür etti.

Maşalyan da kabulünden dolayı Doğan'a teşekkürlerini bildirdi.

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