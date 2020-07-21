YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Türkiye-Ermenistan sınırında Azerbaycan'a yönelik saldırılara tepkiler sürüyor

Türkiye-Ermenistan sınırında Azerbaycan'a yönelik saldırılara tepkiler sürüyor

IĞDIR HABERLERİ  | 21.07.2020 19:34 | Son Güncelleme

Türkiye-Ermenistan sınırında Azerbaycan'a yönelik saldırılara tepkiler sürüyor

Iğdır'da bir araya gelen grup, Türkiye-Ermenistan sınırında Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti, MHP ve İYİ Parti teşkilatları ile 25 sivil toplum kuruluşu, kent merkezinde bir araya geldi.

Araçlarla Türkiye'nin Ermenistan'a sınır bölgesine gelen grup, buradan yürüyerek Alican Sınır Kapısı'na ulaştı.

Ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Seninleyiz Azerbaycan", "Karabağ Türk'tür, Türk kalacak" ve "Ermeni işgaline son" sloganları attı.

Tepki eyleminin yapılacağı alana ulaşan vatandaşlar, burada İstiklal Marşı ile Azerbaycan milli marşını okudu.

Kalabalık adına açıklamada bulunan Gökçen Acar, "Saldırgan Ermenistan sınır güvenlik birimleri 12 Temmuz'da Azerbaycan topraklarına, Tovuz Kenti'ne, sivil vatandaşa ve askeri birimlere yönelik saldırıda bulunmuştur." dedi.

Yapılan saldırıyı kınadıklarını belirten Acar, "Sivil toplum örgütleri olarak her zaman olduğu gibi kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, ne gerekirse yapmaya hazırız. Ermeniler işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal geri çekilmelidir. Vatanını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimizden şehit olanlara rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." dedi.

Eylem sonunda Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, Türkiye Azerbaycan Derneği (TÜRKAZERDER) Iğdır Şubesi Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu, İSTAD İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sefer Karakoyunlu ve diğer STK başkanlarınca Alican Sınır Kapısı yakınlarına siyah çelenk bırakıldı.

Düzenlenen eylem, yapılan açıklamanın ardından olaysız son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldıŞap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Baski Genel Müdürü Günal, Burhaniye’de incelemelerde bulundu

Baski Genel Müdürü Günal, Burhaniye’de incelemelerde bulundu

Polis memurunun adı şehit edildiği ilçede yaşatılacak

Polis memurunun adı şehit edildiği ilçede yaşatılacak

Başkan Şahin: "Yerli otomobil fabrikası Osmaneli’ni çok avantajlı hale getirecek"

Başkan Şahin: "Yerli otomobil fabrikası Osmaneli’ni çok avantajlı hale getirecek"

MER Koleji yeni dönem kıyafetleri tanıttı

MER Koleji yeni dönem kıyafetleri tanıttı

GÜNCELLEME - Ödemiş Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Ödemiş Devlet Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

42 mahallenin su sorunu çözüldü

42 mahallenin su sorunu çözüldü

Iğdır Namaz Vakitleri 21 Temmuz Salı

İmsak
02:59
Sabah
04:46
Öğle
12:15
İkindi
16:10
Akşam
19:35
Yatsı
21:14

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

25 Kız Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

25 Kız Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.