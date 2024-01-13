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Türkiye eski güzeli Sevil Uyar anne oldu! İkizleriyle ilk poz

13.01.2024 08:25 | Son Güncelleme:
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Türkiye eski güzeli, oyuncu Sevil Uyar'dan sevindiren haber geldi. Ünlü isim, ikiz bebeklerinin dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Uyar'ın ikizleriyle ilk pozuna beğeni yağdı.

2004'te katıldığı Miss Turkey yarışmasında beşinci olan Sevil Uyar, 2014 yılında Levent Kılıç ile dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çift, aralık ayında ikiz bebeklerine kavuştu.

Sevil Uyar, kızı Venüs ve oğlu Marsel ile hastanede çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sevil Uyar

Ünlü isim, paylaşımına "Venüs ve Marsel'im.Dualarınızı ve maşallahınızı alalım arkadaşlar" notunu düştü.

"GEÇ PAYLAŞMAK İSTEDİM"

Uyar, hamileliğini 27 Nisan 2023 tarihinde öğrendiğini "Yeşili boşuna sevmiyormuşum demek uğur getirdi. Bu fotografta daha cok yeniyiz ama şimdi 36 hafta olduk şükür geç paylaşmak istedim" ifadeleriyle duyurmuştu.

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