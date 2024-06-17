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Türkiye, EURO 2024'te sahneye çıkıyor! İşte muhtemel 11'imiz...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.06.2024 14:19
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında yarın Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. BVB Dortmund Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Facundo Tello düdük çalacak.

Türkiye, EURO 2024'te sahneye çıkıyor! İşte muhtemel 11'imiz...

A Milli Futbol Takımı, eleme gruplarını lider bitirerek adını EURO 2024'e yazdırmıştı. Tarihinde ilk kez elemeleri lider bitiren milliler, turnuvada da kendini göstermek istiyor. Rakip Gürcistan ise tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösterdi.

İRFAN CAN DIŞINDA EKSİK YOK

A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra oyuna devam edemeyen İrfan Can Kahveci'nin, gruptaki ilk 2 maçta forma giymesi beklenmiyor. Tecrübeli futbolcunun tedavisi devam ederken, son antrenmanda yürüyüş yaptı.

MUHTEMEL 11'İMİZ

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A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci dışında eksik isim bulunmazken, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sahaya nasıl bir 11 süreceği de merak konusu.

Kaleyi Mert Günok'a emanet etmesi beklenen Montella'nın, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturması kuvvetle ihtimal.

Orta alanda Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü üçlüsünü sahaya sürmesi beklenen İtalyan teknik adamın; hücum hattının sağında Barış Alper Yılmaz, solunda ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürmesi ihtimaller dahilinde.

Montella'nın gol yollarındaki tercihinin ise Cenk Tosun olması bekleniyor.

AY-YILDIZLILAR, GÜRCİSTAN İLE 6'NCI KEZ KARŞILAŞACAK

A Milli Futbol Takımı, bugüne kadar Gürcistan ile 5 kez karşı karşıya geldi. 2'si resmi, 3'ü özel olan bu karşılaşmalarda milliler; 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. Milliler, Gürcistan ile son olarak 2012 yılında karşılaşmış ve sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

Euro 2024 Canlı Skor


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