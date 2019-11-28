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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 29'unculuğa yükseldi

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 28.11.2019 14:05 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29'unculuğa yükseldi.

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 29'unculuğa yükseldi

FIFA'nın internet sitesinden kasım ayı dünya sıralaması açıklandı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 0-0 berabere kalan ve Andorra'yı 2-0 mağlup ederek finallere adını yazdıran ay-yıldızlı ekip, 1494 puana ulaştı ve 3 basamak çıkarak 29. sıraya yerleşti.

Sıralamanın ilk 10'unda, önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, bir basamak çıkan Hırvatistan 6'ncı, bir basamak düşen Portekiz ise 7'nci oldu.

En büyük çıkışı, 11 basamak yükselerek 136'ncılığa yerleşen Myanmar kaydetti. Bir basamak çıkarak 25'inci olan Venezuela ise sıralama tarihindeki en iyi derecesine ulaştı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Aralık'ta açıklanacak.

(AA)

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