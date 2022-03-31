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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında geriledi

31.03.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Portekiz'e 3-1 yenilerek turnuva biletini A Milli Futbol Takımımızın FIFA dünya sıralamasındaki yeni yeri belli oldu.

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 43'üncülüğe geriledi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mart ayı dünya sıralamasına göre Brezilya, 2018'den bu yana birincilikte bulunan Belçika'yı geride bırakarak zirveye yerleşti.

Şubat ayında 39. sıradaki Türkiye, martta 4 basamak düştü.

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Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Haziran'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 Brezilya 1832 +1
2 Belçika 1827 -1
3 Fransa 1789 -
4 Arjantin 1765 -
5 İngiltere 1761 -
6 İtalya 1723 -
7 İspanya 1709 -
8 Portekiz 1674 -
9 Meksika 1658 +3
10 Hollanda 1658 -

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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