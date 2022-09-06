Türkiye Finans'a Brandon Hall'dan gümüş ödül

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası Brandon Hall Group tarafından düzenlenen Mükemmeliyet Ödülleri'nde Eğitim ve Gelişim Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği "Data Science Sertifika Programı" ile gümüş ödülün sahibi oldu.

Türkiye Finans açıklamasına göre, banka, insan kaynakları alanında hayata geçirdiği projelerle farkını ortaya koymaya devam ediyor.

Data Science Sertifika Programı, banka içerisindeki veri uzmanlarını geliştirme ve yeni yeteneklerini keşfedip onları veri analisti rolüne hazırlamak için hayata geçirildi. Veri biliminin tüm dünyada ve bankacılık sektöründe artan önemini dikkate alan Türkiye Finans, kurum içerisinde bu alanla ilgilenen çalışanları geliştirmeyi ve ilerleyen dönemlerde bu konuya yeteneği ve yatkınlığı olan kişileri keşfederek onların gelişim ve değişimini sağlamayı hedefliyor.

Açıklamada konu hakkında görüşlerine yer verilen Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye Finans olarak insan kaynakları alanında hayata geçirdiğimiz yenilikçi çalışmalarımızın bağımsız kurumlar tarafından ödüle layık görülmesi ne kadar doğru ve fayda yaratan işlere imza attığımızı ortaya koyuyor. Ancak ödüllerin yanı sıra gerçekleştirdiğimiz projelerin hem çalışanlarımızın gelişimlerine hem de iş sonuçlarımıza katkısını görmeyi çok önemli buluyoruz. Örneğin Data Science Sertifika Programına davet edilen 22 katılımcının program sonunda veri bilimine ilişkin temel kavramlara hâkim olduklarını, verileri toplayabilmeleri, sınıflandırabilmeleri ve analiz edebilmeleri gibi çok çeşitli açılardan hızla geliştiklerini görmek çok değerli. Bu noktada programımızın veriler üzerinden çözüm üretebilmek amacıyla doğru iş modellerinin kurgulanmasına yönelik somut katkılar sağladığını net olarak ölçümleme fırsatımız oldu."

