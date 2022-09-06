YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Türkiye Finans'a Brandon Hall'dan gümüş ödül

Türkiye Finans'a Brandon Hall'dan gümüş ödül

06.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım: - "Türkiye Finans olarak insan kaynakları alanında hayata geçirdiğimiz yenilikçi çalışmalarımızın bağımsız kurumlar tarafından ödüle layık görülmesi ne kadar doğru ve fayda yaratan işlere imza attığımızı ortaya koyuyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası Brandon Hall Group tarafından düzenlenen Mükemmeliyet Ödülleri'nde Eğitim ve Gelişim Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği "Data Science Sertifika Programı" ile gümüş ödülün sahibi oldu.

Türkiye Finans açıklamasına göre, banka, insan kaynakları alanında hayata geçirdiği projelerle farkını ortaya koymaya devam ediyor.

Data Science Sertifika Programı, banka içerisindeki veri uzmanlarını geliştirme ve yeni yeteneklerini keşfedip onları veri analisti rolüne hazırlamak için hayata geçirildi. Veri biliminin tüm dünyada ve bankacılık sektöründe artan önemini dikkate alan Türkiye Finans, kurum içerisinde bu alanla ilgilenen çalışanları geliştirmeyi ve ilerleyen dönemlerde bu konuya yeteneği ve yatkınlığı olan kişileri keşfederek onların gelişim ve değişimini sağlamayı hedefliyor.

Açıklamada konu hakkında görüşlerine yer verilen Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye Finans olarak insan kaynakları alanında hayata geçirdiğimiz yenilikçi çalışmalarımızın bağımsız kurumlar tarafından ödüle layık görülmesi ne kadar doğru ve fayda yaratan işlere imza attığımızı ortaya koyuyor. Ancak ödüllerin yanı sıra gerçekleştirdiğimiz projelerin hem çalışanlarımızın gelişimlerine hem de iş sonuçlarımıza katkısını görmeyi çok önemli buluyoruz. Örneğin Data Science Sertifika Programına davet edilen 22 katılımcının program sonunda veri bilimine ilişkin temel kavramlara hâkim olduklarını, verileri toplayabilmeleri, sınıflandırabilmeleri ve analiz edebilmeleri gibi çok çeşitli açılardan hızla geliştiklerini görmek çok değerli. Bu noktada programımızın veriler üzerinden çözüm üretebilmek amacıyla doğru iş modellerinin kurgulanmasına yönelik somut katkılar sağladığını net olarak ölçümleme fırsatımız oldu."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ta amatör branşlarda sponsorluk anlaşması yapıldıBeşiktaş'ta amatör branşlarda sponsorluk anlaşması yapıldı
Hatay'daki Şarlayan Şelalesi doğaseverleri ağırladıHatay'daki Şarlayan Şelalesi doğaseverleri ağırladı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin acı haberi ailesine ulaştıŞehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin acı haberi ailesine ulaştı
Anahtar Kelimeler:
türkiye finans

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
05:00
Sabah
06:28
Öğle
13:08
İkindi
16:45
Akşam
19:37
Yatsı
21:00
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Pantolonunu satmak istedi! Seksi pozuyla kadınların gözdesi oldu

Pantolonunu satmak istedi! Seksi pozuyla kadınların gözdesi oldu

‘Sahte göğüs’ eleştirilerine küvette cevap verdi

‘Sahte göğüs’ eleştirilerine küvette cevap verdi

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.