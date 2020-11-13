YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Türkiye Finans’tan esnaf ve KOBİ’lere özel e-dönüşüm paketleri

Türkiye Finans’tan esnaf ve KOBİ’lere özel e-dönüşüm paketleri

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.11.2020 10:40 | Son Güncelleme

Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Murat Akşam: - "Ülke ekonomisinin bel kemiği olan esnaf ve KOBİ’lerimizin dijital dönüşüm süreçlerinde de yanında olmayı, onların iş süreçlerini dijital ortama taşırken hayatlarını kolaylaştıran hayata katılım bankaları olmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Esnaf ve KOBİ’lerin hızlı ve kolay bir şekilde kağıtsız dönüşüme uyum sağlayabilmeleri için e-dönüşüm destek paketlerini hazırlayan Türkiye Finans, E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, E-İrsaliye, E-SMM, E-MM ürünlerini müşterilerine ücretsiz olarak sunuyor.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, banka ülke ekonomisinin bel kemiği Esnaf ve KOBİ’lerin yanında olmaya, onlar için yenilikçi çözümler üretmeye ve sunmaya devam ediyor.

Nakit yönetimi ürünleriyle müşterilerine kolaylıklar sunan banka, ödeme, tahsilat ve tedarik zinciri çözümlerinin yanı sıra e-dönüşüm paketleriyle de KOBİ’lerin dijital dönüşümlerine destek oluyor.

Türkiye Finans Katılım Bankası, neredeyse tüm bankacılık işlemlerinin dijital kanallar üzerinden yürütüldüğü günümüzde, müşterilerinin hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde dijitalleşmesine öncülük ediyor.

Banka, “Dijital dönüşüm”den çekinen firmalar için “KOBİ’ye Fobi Yok” söyleminden yola çıkarak hazırladığı e-Dönüşüm paketleri ile E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, E-İrsaliye, E-SMM, E-MM ürünlerini ücretsiz olarak müşterilerine sunuyor. Ayrıca Banka, bu süreç içerisinde e-imza, zaman damgası ve kayıtlı elektronik posta hesabı ihtiyacı olan müşterileri için de avantajlı çözümler sağlıyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırladığı avantajlı destek paketleri ile KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerine daha kolay, konforlu ve güvenli bir şekilde uyum sağlayabilmelerini amaçlayan Türkiye Finans, müşterilerinin dijital dünyaya çok daha donanımlı bir şekilde adım atabilmelerinin de önünü açıyor. Müşterilerine kağıtsız bankacılık deneyimi yaşatmak yönünde hızlı adımlarla ilerleyen banka, müşterilerinin kendi iş süreçlerini kağıtsız, elektronik ortamda yönetmelerine de destek veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Murat Akşam, dijitalleşmenin hayatın pek çok alanında köklü değişikliklere yol açtığını ve KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek amacıyla işletmeler için yeni çözüm önerileri geliştirdiklerini belirterek, "Dijitalleşme artık şirketler için bir seçenek olmanın ötesine geçerek bir iş yapma biçimi haline geldi. Türkiye Finans olarak, ülke ekonomisinin bel kemiği olan esnaf ve KOBİ’lerimizin dijital dönüşüm süreçlerinde de yanında olmayı, onların iş süreçlerini dijital ortama taşırken hayatlarını kolaylaştıran, hayata katılım bankaları olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke Tek bir koronavirüs vakasının olmadığı 15 ülke
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Kasım Cuma

İmsak
06:14
Sabah
07:42
Öğle
12:53
İkindi
15:30
Akşam
17:54
Yatsı
19:17

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.