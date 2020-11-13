Türkiye Finans’tan esnaf ve KOBİ’lere özel e-dönüşüm paketleri

İSTANBUL (AA) - Esnaf ve KOBİ’lerin hızlı ve kolay bir şekilde kağıtsız dönüşüme uyum sağlayabilmeleri için e-dönüşüm destek paketlerini hazırlayan Türkiye Finans, E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, E-İrsaliye, E-SMM, E-MM ürünlerini müşterilerine ücretsiz olarak sunuyor.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, banka ülke ekonomisinin bel kemiği Esnaf ve KOBİ’lerin yanında olmaya, onlar için yenilikçi çözümler üretmeye ve sunmaya devam ediyor.

Nakit yönetimi ürünleriyle müşterilerine kolaylıklar sunan banka, ödeme, tahsilat ve tedarik zinciri çözümlerinin yanı sıra e-dönüşüm paketleriyle de KOBİ’lerin dijital dönüşümlerine destek oluyor.

Türkiye Finans Katılım Bankası, neredeyse tüm bankacılık işlemlerinin dijital kanallar üzerinden yürütüldüğü günümüzde, müşterilerinin hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde dijitalleşmesine öncülük ediyor.

Banka, “Dijital dönüşüm”den çekinen firmalar için “KOBİ’ye Fobi Yok” söyleminden yola çıkarak hazırladığı e-Dönüşüm paketleri ile E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, E-İrsaliye, E-SMM, E-MM ürünlerini ücretsiz olarak müşterilerine sunuyor. Ayrıca Banka, bu süreç içerisinde e-imza, zaman damgası ve kayıtlı elektronik posta hesabı ihtiyacı olan müşterileri için de avantajlı çözümler sağlıyor.