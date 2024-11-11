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Türkiye Futbol Federasyonu hakemler için harekete geçti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.11.2024 12:34
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Süper Lig'de bitmeyen hakem tepkileri sonrası TFF harekete geçmeye hazırlanıyor. Artan şikayetlerin ardından MHK konusunda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu hakemler için harekete geçti!

Süper Lig'de son zamanlardaki hakem hatalarına kulüpler büyük tepki gösterirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun harekete geçtiği öğrenildi.

MİLLİ ARADA GERÇEKLEŞECEK

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Kulislerde konuşulanlara göre Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetimi değişecek, operasyon da milli arada gerçekleşecek.

YENİ BAŞKAN: BARIŞ ŞİMŞEK

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MHK'nin yeni başkanının, Azerbaycan'ın eski MHK başkanı olan ve şu anda TFF'de UEFA gözlemcisi olarak görev yapan Barış Şimşek olacağı öğrenildi. Şimşek, TFF'de daha önce VAR koordinatörlüğü ve hakem işleri müdürlüğü yapmıştı.

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Hakem MHK son dakika tff
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