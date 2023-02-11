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Türkiye Futbol Federasyonu, ligden çekilme kararlarını onayladı! 'Hükmen yenik sayılacaklar ama...'

11.02.2023 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’de Hatayspor ile Gaziantep FK, Spor Toto 1. Lig’de Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2. Lig’den Adıyaman FK, TFF 3. Lig ekibi Malatya Arguvan Spor’un ligden çekilme taleplerini kabul etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, ligden çekilme kararlarını onayladı! 'Hükmen yenik sayılacaklar ama...'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor ile Gaziantep FK’nın yanı sıra 1’inci Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2’nci Lig'den Adıyaman FK, ve TFF 3’üncü Lig ekibi Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme taleplerini onayladı. 3’üncü ligden başka bir ekip Niğde Anadoluspor’un ise tesisleri hasar gördüğü gerekçesiyle çekilmek için TFF’ye başvuru yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

İŞTE ALINAN KARARLAR

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“Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda Profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin;

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  • Ligden çekilme taleplerinin kabulüne,

  • Bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına,

  • Bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına,

  • Tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir”
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