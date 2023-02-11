Türkiye Futbol Federasyonu, ligden çekilme kararlarını onayladı! 'Hükmen yenik sayılacaklar ama...'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor ile Gaziantep FK’nın yanı sıra 1’inci Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2’nci Lig'den Adıyaman FK, ve TFF 3’üncü Lig ekibi Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme taleplerini onayladı. 3’üncü ligden başka bir ekip Niğde Anadoluspor’un ise tesisleri hasar gördüğü gerekçesiyle çekilmek için TFF’ye başvuru yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

İŞTE ALINAN KARARLAR

“Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda Profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin;