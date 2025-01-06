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Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapıldı! Kulüp açıkladı: Ligden çekiliyoruz!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.01.2025 22:51
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Ekonomik olarak zor günler geçiren ve ligde -21 puanla son sırada bulunan TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada TFF'ye ligden çekilme taleplerinin resmi olarak iletildiği açıklandı. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapıldı! Kulüp açıkladı: Ligden çekiliyoruz!

Daha önce Süper Lig'de de mücadele eden TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, ligden çekilme talebinde bulunduklarını açıkladı.

RESMİ BAŞVURU YAPILDI

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Kulüpten yapılan açıklamada, "1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği ortak kararı ile haklarımızın saklı kalması şartıyla ligden çekilme talebimiz, TFF'ye iletilmiştir. Başta Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu olmak üzere, haklı talebimize destek veren tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TÜM MAÇLARINI KAYBETTİ

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Ekonomik olarak zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, 1. Lig'de bu sezon oynadığı tüm maçlarda mağlup oldu.

-21 PUANDALAR

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18 maçın tamamını kaybeden Malatya ekibi, FIFA tarafından aldığı 21 puan silme cezası sonrası -21 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

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Süper Lig Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig son dakika tff
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