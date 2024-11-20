Türkiye Futbol Federasyonu'nda büyük kaos! Hakemler mahkemeye başvurdu

Süper Lig'de en çok tartışılan konuların başında hakemler gelirken, Türkiye Futbol Federasyonu 19 hakem ve gözlemciyi görevden almıştı.

TFF geçtiğimiz günlerde görevden alınan 19 hakem ve gözlemci ile ilgili yapılan itirazları reddederken TFF Tahkim Kurulu, 2024-2025 sezonunda görev yapmayacak olan hakem ve gözlemcilerin, kendilerinin dışarıda bırakıldığı listeye yaptıkları itirazı 4’e 3 oyla reddetmişti.

MAHKEMEYE BAŞVURDULAR

Yaşanan bu durumun ardından 19 hakem ve gözlemci, Tahkim Kurulu'nun da onadığı kendi kararlarının iptali için önceki gün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) başvurdu.

Anayasaya göre, Tahkim kararlarına karşı herhangi bir itiraz hakkı bulunulmuyor. Ancak, hakem ve gözlemciler, bu kez farklı bir yol izledi ve Tahkim Kurulu'nun hukuksuz olarak oluşturulduğunu ileri sürerek, bu konuda BAM'ın kapısını çaldı.

TALEP KABUL GÖRÜRSE...

Avukat Atabay, hakem ve gözlemcilerin talebinin kabul görmesi durumunda, mevcut Tahkim Kurulu'nun bugüne kadar aldığı tüm kararlar "hükümsüz" olarak değerlendirileceği, cezaların geçersiz olacağını, yapılan tahsilatların da geri ödenmesi durumunun ortaya çıkacağını belirtti.

Bu arada Abdülkadir Bitigen ile Tugay Kaan Numanoğlu da aynı gerekçelerle bağımsız olarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

Görevlerine son verilen Süper Lig hakemleri şöyle:

– Abdülkadir Bitigen

– Bahattin Şimşek

– Tugay Kaan Numanoğlu

– Burak Şeker

– Murat Erdoğan

– Mert Güzenge

Süper Lig yardımcı hakemlerinden:

– Mustafa Sönmez

– Erdem Bayık

– Serkan Ok

Video yardımcı hakemler ve üst klasman gözlemciler

Video yardımcı hakemler arasında:

– Hakan Ceylan

– Serkan Tokat

– Kutluhan Bilgiç

Üst klasman gözlemciler:

– Süleyman Abay

– Taner Gizlenci

– İsmail Şencan

– Alpaslan Dedeş

– Emre Altun

– Orkun Aktaş

– Mesut Çarık

Video yardımcı hakemler Mustafa Öğretmenoğlu ve Koray Gençerler, hakemliklerinin sonlandırılmasının ardından TFF kararını kabul ederek Tahkim’e itirazda bulunmadı.