Türkiye-Galler maçı Ada basınında: 'Türkiye, Bakü'de kendi evinde oynayacak'

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) bu akşam oynanacak Türkiye-Galler maçı, İngiltere ve Galler basınında geniş yer buldu.

Guardian spor yazarı Ben Fisher, Bakü'den yazdığı köşe yazısında Türkiye ve Azerbaycan için söylenen "Bir millet, iki devlet" sözünden bahsetti ve Galler'in bu maçta İstanbul'da oynamaya benzer bir taraftar kitlesiyle karşılaşabileceğini söyledi.

Fisher, iki ülkenin son dönemde yaşadığı siyasi ve askeri yakınlaşmayı da aktardı.

Milli takım forveti Burak Yılmaz'ın "İlk maçı İtalya'da deplasmanda oynadık, bu maçı evimizde oynayacağız" sözlerini hatırlatan Fisher, Galler futbolcularının bu beklenen taraftar desteğine tepkilerini ise şöyle aktardı:

"Galler'in defans oyuncularından Ethan Ampadu, 'Pozitif bir atmosferle karşılaşmayacağımızı biliyorum. Bu bazı oyuncular için bir şok olabilir ama hepimiz daha önce seyirci önünde oynadık. Ne olabileceğini biliyoruz. Sahada hepimizde birer megafon olsa daha rahat ederdik' dedi.

"Gareth Bale ise bunu iple çekiyor: 'Rakip taraftarlar önünde deplasman maçları oynamaya alışkınız. Bu bizi sahada daha acımasız olmak ve taraftarları susturmak için kışkırtıyor.'"