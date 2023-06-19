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Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Galler maçı hangi kanalda?

19.06.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Galler maçı canlı olarak ekrana geldi. Euro 2024 elemeleri kapsamında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşma için geri sayım sürüyor. Euro 24 elemelerinde D grubunda Ermenistan, Hırvatistan, Letonya ve Galler ile mücadele eden A Milli Takımı'mız grupta ilk 2'ye girerek adını finale yazdırmayı hedefliyor. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Galler maçı hangi kanalda?

Türkiye Galler maçı canlı olarak yayınlandı. Galli milli futbolcu Kieffer Roberto Francisco Moore kırmızı kart cezalısı durumunda. Gareth Bale ise futbolu bıraktığı için kadroda yer almıyor. Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takım, gruptaki avantajını devam ettirmeyi hedefliyor. Karşılaşmada hakem Fabio Maresca düdük çalacak. Maresca’nın yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Massimi olarak açıklandı. Maçta Massimiliano Irrati VAR, Gianluca Aureliano ise AVAR olarak görev yapacak. Euro 2024 elemelerini takip etmek isteyen sporseverler Türkiye Galler maçı canlı izleme ekranı ile ilgili araştırmalarına hız verdi. İşte Türkiye Galler maçı yayın kanalı...

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TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Galler maçı bugün (19 Haziran 2023 Pazartesi) saat 21.45'te başladı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Fabio Maresca yönetecek.

TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Galler maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana geldi.

TÜRKİYE GALLER MAÇINDA 11'LER

Türkiye 11'i: Mert; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; Salih, Orkun, Cengiz, Hakan; Kerem, Barış Alper

Galler 11'i: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu; Ramsey, Brooks; Wilson, James, Johnson

A MİLLİ TAKIM MAÇ FİKSTÜRÜ

19 Haziran 2023 21.45 Türkiye-Galler

08 Eylül 2023 21.45 Türkiye-Ermenistan

12 Ekim 2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye

15 Ekim 2023 21.45 Türkiye-Letonya

21 Kasım 2023 22.45 Galler-Türkiye

STEFAN KUNTZ'DAN GALLER MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMA

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Letonya karşısındaki kazanma isteğimizi bu maça da fazlasıyla yansıtmamız gerekiyor. Daha kaliteli bir rakibe karşı oynayacağımızın farkındayız. Oyuncuların isteğinden memnunum. Samsun’da olmak güzel. Burada çok güzel bir atmosferde oynayacağız ve sonucunda da galibiyet istiyoruz”

GALLER İLE 8. RANDEVU

Türkiye A Milli Futbol Takımı bugüne dek Galler ile 7 kez karşı karşıya geldi.

Türkiye, bahsi geçen karşılaşmalarda 2 üstünlük elde ederken, 4 kez de mağlubşyet yaşadı. 1 müsabaka ise eşitlikle sona erdi. Türkiye, Galler ağlarını 7 kez sarsmayı başarırken, kalesinde ise 12 gol gördü. Türkiye ile Galler son olarak 16 Haziran 2021 tarihindeki Avrupa Şampiyonası gruplarında karşılaştı ve Türkiye 2-0 mağlup oldu.

TÜRKİYE'NİN 617. MAÇI

Türkiye, Galler mücadelesiyle tarihindeki 617. maçını oynayacak.

Türkiye, geride kalan 344’ü resmi, 272’si özel olmak üzere toplamda 616 karşılaşmada 1’i hükmen olmak üzere 239 galibiyet elde etti. A Milli Takımı'mız 232 yenilgi, 145 de eşitlik aldı.

STEFAN KUNTZ İLE 18. MAÇ

Türkiye, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde 17 maça çıktı.

Türkiye, bu karşılaşmalarda 11 üstünlük elde ederken, 4 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler, geride kalan 16 müsabakada rakip fileleri 41 kez havalandırıp, kalesinde 21 gol gördü.

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