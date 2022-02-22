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Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, resmi ilan fiyatlarının yükseltilmesinden memnun

22.02.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, resmi ilan fiyatlarının yükseltilmesinden memnun

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Başkanı Nuri Kolaylı, medya sektöründeki resmi ilan fiyat tarifesinin 20,40 liradan 35 liraya yükseltilmesinin yerel basın için can suyu olacağını belirtti.

Kolaylı, yaptığı yazılı açıklamada, Basın İlan Kurumu'nun yerel basın açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek ilan tarifesi artışının, kapanmanın eşiğine gelen yerel basın kuruluşları için rahatlatıcı bir karar olduğunu aktaran Kolaylı, şunları kaydetti:

"Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nda, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nu temsil eden arkadaşlarla birlikte yerel basının sorunlarını gündeme getirerek, çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nun son toplantısında, tirajı 50 binin altındaki gazeteler için uygulanan ve sütun-santimetre fiyatı 20,40 lira olan ilan bedeli, 35 liraya yükseltildi. Tirajı 50 binin üzerindeki gazeteler için uygulanan sütun-santimetre fiyatı da 49,35 liradan 63 liraya yükseldi. Beklentimiz, Cumhurbaşkanlığınca onaylanıp bir an önce Resmi Gazete'de yayınlanarak, 1 Mart itibariyle yürürlüğe girmesidir."

Kolaylı, kararın alınmasında emeği geçen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran'a, genel kurul üyelerine, Medya İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı'ya ve TGK temsilcilerine teşekkür etti.

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