Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İstişare Toplantısı yapıldı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İstişare Toplantısı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilen toplantının iki oturum şeklinde gerçekleştiği belirtildi.

Toplantıya Dünya Etnospor Konfederasyonu Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldığı kaydedildi.



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