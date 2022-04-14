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Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Denizli'de yapılacak

14.04.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Denizli'de yapılacak

Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, 24 - 29 Mayıs tarihlerinde Denizli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Merkezefendi Belediyesi sponsorluğunda Anemon Otel'de düzenlenecek.

Başvurular, federasyonun resmi sitesinde yer alan "Çevrimiçi Yarışma Kayıt Sistemi" üzerinden 22 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

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