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Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası Aydın’da düzenlenecek

AYDIN HABERLERİ  | 28.01.2020 18:29 | Son Güncelleme

Aydın, 2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.Salon sporlarında ve ferdi branşlarda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Aydın ili, önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapacak.

Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası Aydın’da düzenlenecek

Aydın, 2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.
Salon sporlarında ve ferdi branşlarda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Aydın ili, önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapacak. 2020 yılı spor faaliyet programı kapsamında Türkiye Gençler Takım ve Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası, Aydın’da düzenlenecek. 30 Ocak ile 2 Şubat günleri arasında yapılacak olan şampiyonada müsabakalar Didim Spor Salonu’nda oynanacak. Ülke genelinde illerinde derece elde etmiş çok sayıda sporcunun katılacağı şampiyonada Aydın’dan sporcular da boy gösterecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, düzenlenecek şampiyonaya tüm Aydın halkını davet ederken, şampiyonaya katılacak takım ve sporculara başarılar diledi.
Öte yandan, şampiyona sonunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalya verilecek.

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