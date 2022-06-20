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Türkiye geneli narkotik operasyonlarında bir haftada 3 bin 924 şüpheli yakalandı

20.06.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye geneli narkotik operasyonlarında bir haftada 3 bin 924 şüpheli yakalandı

Narkotik birimlerince Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda, bir haftada 3 bin 924 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, narkotik birimleri tarafından son bir haftada 75 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

3 bin 924 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 263 kilogram esrar, 40 kilogram skunk, 164 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 60 kilogram sentetik uyuşturucu, 5 bin uyuşturucu içerikli ilaç, 111 bin sentetik ecza, 2 bin 557 kök kenevir bitkisi, 3 kilogram kimyasal madde, 23 kilogram Afyon sakızı, 40 tabanca ve tüfek ile 144 bin 170 lira ele geçirildi.

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