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Türkiye genelinde 46 bin 855 okul servis aracı denetlendi

08.02.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 43 bin 754 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla yapılan Güvenli Eğitim Uygulamasında, 2 bin 901 araç ve sürücüsüne ceza kesildi, eksikliği tespit edilen 446 okul servis aracı trafikten men edildi, 10 sürücünün belgesi geri alındı - Denetimlerde, 37 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 1184 şüpheli yakalandı ve 14 kayıp çocuk bulundu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, ülke genelindeki "Güvenli Eğitim Uygulaması"nda, 24 bin 802 okul çevresinde 34 bin 355 umuma açık yer ile 46 bin 855 okul servis aracı denetlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan kişileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı "Güvenli Eğitim Uygulaması" yapıldı.

Okul servis araçları ve personelinin de denetlendiği uygulamalara ülke genelinde, 12 bin 833 karma ekip ile 43 bin 754 emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Uygulamalarda, 46 bin 855 okul servis aracı denetlendi. 431 araca "emniyet kemeri takmamak", 785'ine "araç muayenesi yaptırmamak", 289'una "okul servis araçları yönetmeliğine uymamak", 108'ine ise "fazla yolcu taşıma" nedeniyle ceza kesildi. Diğer ihlallerle 2 bin 901 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak, idari para cezası uygulandı.

Eksikliği tespit edilen 446 okul servis aracı trafikten men edildi, 10 sürücünün belgesi geri alındı.

Uygulamalarda, 24 bin 802 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde bulunan 34 bin 355 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler), park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık ve paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi.

37 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1184 şüpheli yakalanırken 14 kayıp çocuk bulundu.

Uygulamalarda 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, iki kurusıkı tabanca, 13 mermi ile bir kesici ve delici alet ele geçirildi.

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