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Türkiye genelinde e-duruşma uygulanan mahkeme sayısı 915'e ulaştı

29.09.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Bugün itibarıyla Ankara Adliyesi'ndeki tüm hukuk mahkemelerinde e-duruşma başladı. Türkiye genelinde e-duruşma uygulanan mahkeme sayısı 915'e ulaştı"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığınca geçen yıl uygulamaya geçirilen e-duruşma uygulamasıyla duruşma yapan mahkeme sayısının ülke genelinde 915'e yükseldiğini bildirdi.

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla Ankara Adliyesi'ndeki tüm hukuk mahkemelerinde e-duruşma başladı. Türkiye genelinde e-duruşma uygulanan mahkeme sayısı 915'e ulaştı. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Yargı Reformu Strateji Belgesindeki dijital dönüşüm hedefleri kapsamında Adalet Bakanlığı mühendislerince yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve 15 Eylül 2020'de uygulanmaya başlanan e-duruşma, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasının yanı sıra avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle mahkemelerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesine de katkı sağlayan uygulama sayesinde avukatlar, videokonferans yöntemiyle duruşmalara katılabiliyor.

Adalet Bakanlığınca yaygınlaştırılması hedeflenen e-duruşma'nın 2022 yılı sonunda ülke genelindeki tüm adliyelerde uygulanması hedefleniyor.

Ayrıca e-duruşma, Ankara ve İstanbul'daki hukuk mahkemelerinin tamamında uygulanıyor.

- 25 binden fazla duruşma yapıldı

Ankara, Ankara Batı, İstanbul, İstanbul Anadolu, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Beykoz, Silivri, Çatalca, Şile ve Adalar adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde uygulanan e-duruşma, diğer 28 büyükşehirdeki adliyelerde de İcra Hukuk, Tüketici ve Kadastro mahkemelerinde yapılabiliyor.

e-duruşma ülke genelinde 96 tüketici, 193 icra hukuk, 33 kadastro, 142 asliye hukuk, 93 sulh hukuk, 107 aile, 184 iş, 56 asliye ticaret, 11 fikri ve sınai haklar mahkemesi olmak üzere 915 mahkemede uygulanabiliyor.

Öte yandan, e-duruşma sistemi ile bugüne kadar 25 bin 705 duruşma gerçekleştirildi.

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