YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye genelinde son bir haftada 3 bin 38 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Türkiye genelinde son bir haftada 3 bin 38 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

10.09.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 78 bin 716'ya ulaştı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2-8 Eylül tarihlerinde ülke genelinde 3 bin 38 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabında yapılan videolu paylaşımda, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada 4 bin 352, yılbaşından bu yana ise 209 bin 318 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği belirtildi.

Aynı tarihler arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren 1683'ü Afganistan, 236'sı Pakistan ve 2 bin 923'ü diğer uyruklardan olmak üzere 4 bin 842 düzensiz göçmenin güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandığı ifade edildi.

Son bir haftada, 1492'si Afganistan, 448'i Pakistan ve 1098'i diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 38 düzensiz göçmen sınır dışı edildiği açıklandı.

Açıklamada, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 78 bin 716'ya ulaştığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ümitler Balkan Judo ŞampiyonasıÜmitler Balkan Judo Şampiyonası
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulunduİYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulundu
Gaziantep'te geri gönderme merkezinde tatbikat yapıldıGaziantep'te geri gönderme merkezinde tatbikat yapıldı

Ankara Namaz Vakitleri 10 Eylül Cumartesi

İmsak
04:52
Sabah
06:18
Öğle
12:51
İkindi
16:25
Akşam
19:14
Yatsı
20:34
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.