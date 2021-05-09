Türkiye, göçmen kuşlara Avrupa-Afrika kıtaları arasında köprü oluyor

ADANA/HATAY (AA) - EREN BOZKURT/CEM GENCO - Göçmen kuşlar için Avrupa ve Afrika arasında köprü görevi gören Türkiye, her yıl ilkbahar ve sonbaharda zorlu yolculuklarına tanıklık ettiği çok sayıda kuşun "mola noktası" oluyor.

Sonbaharda, farklı türlerden on binlerce kuşun Avrupa'dan Afrika'ya kilometrelerce süren göç yolculuğu başlıyor.

Göçmen kuşlar, kendileri açısından stratejik öneme sahip Türkiye'den geçerek, Afrika'da bir yıl önce kışı geçirdikleri yere gidiyor. İlkbaharda ise tekrar aynı rota üzerinden kuzeye göç ederek kuluçka yuvalarına dönüyor.

Kışı Afrika'da geçiren türler için Türkiye'ye giriş kapısı niteliğinde olan Doğu Akdeniz'in önemli kentleri Hatay ve Adana'daki sulak alanlar, göçmen kuşlara zorlu yolculukları sırasında güç toplamaları için dinlenme imkanı sunuyor.

İlkbahar ve sonbaharda on binlerce kuşun zorlu yolculuğuna tanıklık eden Doğu Akdeniz, her göç döneminde büyük bir şölene ev sahipliği yapıyor, kuşlara "mola noktası" oluyor.

Göçmen kuşlara Avrupa ve Afrika arasında köprü olan Türkiye, 400'ü aşkın göçmen türü barındırması bakımından özel bir konumda yer alıyor.