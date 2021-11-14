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Türkiye gruptan çıkar mı? Türkiye gruptan nasıl çıkar? FIFA Dünya Kupası Milli Takım puan durumu...

14.11.2021 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta mücadeleleri ile heyecan devam ediyor. Milli Takım önceki gün Cebelitarık'ı 6-0 gibi önemli bir skorla geçmişti. Norveç ise sahasında Letonya ile 0-0 berabere kaldı. Türkiye'nin gruptan nasıl çıkacağı araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye gruptan çıkar mı? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası Milli Takım puan durumu...

Türkiye gruptan çıkar mı? Türkiye gruptan nasıl çıkar? FIFA Dünya Kupası Milli Takım puan durumu...

Dünya Kupası'nda 9. hafta maçları da ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Milli Takım Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etmişti. Maç sonrası Türkiye'nin gruptan nasıl çıkacağı araştırılıyor. Peki Türkiye gruptan çıkar mı?

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKAR MI?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında üç maçla kupa heyecanına devam edildi. G Grubu'nda bulunan A Milli Futbol Takımı, sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. A Milli Takım'ın gollerini Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür attı. Yine grupta oynanan diğer mücadelede Norveç, konuk ettiği Letonya ile gol olmadan berabere kaldı. Bu galibiyetin sonrasında Norveç'le puanını (18) eşitleyen Türkiye, averajla ikinci sıraya yükselmiş oldu. G grubunda 9. haftanın son maçında Hollanda, deplasmanda Karadağ ile mücadele etti. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

A Milli Takım'ın gruptan lider olarak çıkabilmesi için Karadağ maçını da kazanması, Hollanda'nın ise sahasında karşılaşacağı Norveç'e mağlup olması gerekmekte.

Hollanda'nın grubu lider olarak tamamlayacağı diğer bir senaryoda ise milli takım son maçını kazandığı taktirde, Hollanda-Norveç maçının sonucu beklenecek. Norveç milli takımı, Türkiye'nin rakibine attığı farktan 2 fazlasını Hollanda kalesine gönderemediği durumda play-off bileti A Milli Takımımızın olacak.

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Gruplarını lider tamamlamış olan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilecek. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçları sonrası Dünya Kupası'na katılacak olan diğer 3 ülke de belli olmuş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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