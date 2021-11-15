Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimal

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında yarın Karadağ'a konuk olacak.

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün durumu maç gününde netlik kazanacak.

HESAPLAR YAPILMAYA BAŞLADI

Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor. Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.

Son maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek. Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.

KUNTZ İLE 4. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 4. maçına Karadağ karşısında çıkacak.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, son karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

2021'DEKİ 16. MAÇ

Milliler, Karadağ mücadelesiyle 2021 yılındaki 16. maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı 15 maçta 7 galibiyet alan milli takım, 4 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 30 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde de 24 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Milli takım, gruptaki altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybetti, yedinci karşılaşmasında ise sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, sekizinci maçında deplasmanda Letonya'yı 2-1, dokuzuncu karşılaşmasında ise sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

Milliler, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, ay-yıldızlı ekibin Antalya'da Gine ile oynadığı özel karşılaşma 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son mücadelesinde de İsviçre'ye 3-1 kaybetti.



