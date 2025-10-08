SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Türkiye-Gürcistan maçı biletleri için büyük yarış: Milli heyecan dorukta! Peki Türkiye – Gürcistan maçı saat kaçta? ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'nın 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile oynayacağı kritik maç öncesi biletlere yoğun ilgi gösteriliyor. Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte futbolseverler, milli takımı desteklemek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Öte yandan, Barış Alper Yılmaz ve Berke Özer'in de kampa dahil olmasıyla takımın morali yükseldi.

Türkiye-Gürcistan maçı biletleri için büyük yarış: Milli heyecan dorukta! Peki Türkiye – Gürcistan maçı saat kaçta? ve hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası elemeleri öncesi biletlere yoğun ilgi. Barış Alper Yılmaz ve Berke Özer de Kadroda!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Gürcistan ile Kocaeli'de kozlarını paylaşacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde biletler satışa sunuldu ve futbolseverler büyük bir ilgi gösterdi. Bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşurken, online platformlarda da yoğun bir trafik yaşanıyor. Milli takımın performansı ve Dünya Kupası'na katılma umudu, biletlere olan talebi önemli ölçüde artırmış durumda.

MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye-Gürcistan maçı biletleri için büyük yarış: Milli heyecan dorukta! Peki Türkiye – Gürcistan maçı saat kaçta? ve hangi kanalda? 1

Türkiye - Gürcistan maçı, 14 Ekim Salı akşamı saat 21.45'te başlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç, TV8 ve Exxen platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bilet satışlarıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmazken, biletlerin karaborsaya düşmemesi için gerekli önlemlerin alındığı belirtiliyor. Taraftarlar, biletleri güvenilir kaynaklardan temin etmeleri konusunda uyarılıyor. Öte yandan, A Milli Takım, Bulgaristan ve Gürcistan maçları için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda taktiksel çalışmalar ağırlık kazanıyor. Kampa sonradan dahil olan Barış Alper Yılmaz ve Berke Özer'in de takıma katılmasıyla birlikte kadro tamamlandı. Yılmaz'ın dinamizmi ve Özer'in atikliği, takımın gücüne güç katacak gibi görünüyor.

Türkiye-Gürcistan maçı biletleri için büyük yarış: Milli heyecan dorukta! Peki Türkiye – Gürcistan maçı saat kaçta? ve hangi kanalda? 2

Montella, antrenmanlarda oyuncularla yakından ilgilenerek, taktiksel direktifler veriyor. Özellikle hücum varyasyonları ve son vuruşlar üzerine yoğunlaşan antrenmanlarda, oyuncuların morallerinin yüksek olduğu gözleniyor. Milli takımın hedefi, Bulgaristan ve Gürcistan maçlarından galibiyetle ayrılarak, Dünya Kupası yolunda önemli bir adım atmak. A Milli Takım'ın kadrosu, genç ve tecrübeli oyunculardan oluşuyor. Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü gibi yıldız isimlerin yanı sıra, genç yetenekler de kadroda yer alıyor. Bu oyuncuların uyumu ve performansı, milli takımın başarısı için kritik önem taşıyor. Türkiye, Gürcistan maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Taraftarın desteğiyle birlikte milli takımın, rakibini mağlup ederek, Dünya Kupası yolunda önemli bir avantaj elde etmesi bekleniyor. Maçın biletlerine olan yoğun ilgi, futbolseverlerin milli takıma olan inancını ve desteğini açıkça gösteriyor.

Türkiye-Gürcistan maçı, 2026 Dünya Kupası elemeleri için kritik bir dönüm noktası olacak. Biletlere olan yoğun ilgi, milli heyecanın dorukta olduğunu gösteriyor. Barış Alper Yılmaz ve Berke Özer'in de katılımıyla güçlenen A Milli Takım'ın, taraftarının desteğiyle galip gelerek, Dünya Kupası yolunda önemli bir adım atması bekleniyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya tarihinin en yaşlı kalecisi! Rekor kırdı...Dünya tarihinin en yaşlı kalecisi! Rekor kırdı...
Cristiano Ronaldo'dan listeyi alt üst eden servet!Cristiano Ronaldo'dan listeyi alt üst eden servet!
Anahtar Kelimeler:
Vincenzo Montella Dünya Kupası elemeleri Türkiye-Gürcistan maçı Türkiye-Gürcistan maçı hangi kanalda? Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.