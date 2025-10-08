Türkiye-Gürcistan maçı biletleri için büyük yarış: Milli heyecan dorukta! Peki Türkiye – Gürcistan maçı saat kaçta? ve hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası elemeleri öncesi biletlere yoğun ilgi. Barış Alper Yılmaz ve Berke Özer de Kadroda!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Gürcistan ile Kocaeli'de kozlarını paylaşacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde biletler satışa sunuldu ve futbolseverler büyük bir ilgi gösterdi. Bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşurken, online platformlarda da yoğun bir trafik yaşanıyor. Milli takımın performansı ve Dünya Kupası'na katılma umudu, biletlere olan talebi önemli ölçüde artırmış durumda.

MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye - Gürcistan maçı, 14 Ekim Salı akşamı saat 21.45'te başlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç, TV8 ve Exxen platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bilet satışlarıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmazken, biletlerin karaborsaya düşmemesi için gerekli önlemlerin alındığı belirtiliyor. Taraftarlar, biletleri güvenilir kaynaklardan temin etmeleri konusunda uyarılıyor. Öte yandan, A Milli Takım, Bulgaristan ve Gürcistan maçları için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda taktiksel çalışmalar ağırlık kazanıyor. Kampa sonradan dahil olan Barış Alper Yılmaz ve Berke Özer'in de takıma katılmasıyla birlikte kadro tamamlandı. Yılmaz'ın dinamizmi ve Özer'in atikliği, takımın gücüne güç katacak gibi görünüyor.

Montella, antrenmanlarda oyuncularla yakından ilgilenerek, taktiksel direktifler veriyor. Özellikle hücum varyasyonları ve son vuruşlar üzerine yoğunlaşan antrenmanlarda, oyuncuların morallerinin yüksek olduğu gözleniyor. Milli takımın hedefi, Bulgaristan ve Gürcistan maçlarından galibiyetle ayrılarak, Dünya Kupası yolunda önemli bir adım atmak. A Milli Takım'ın kadrosu, genç ve tecrübeli oyunculardan oluşuyor. Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü gibi yıldız isimlerin yanı sıra, genç yetenekler de kadroda yer alıyor. Bu oyuncuların uyumu ve performansı, milli takımın başarısı için kritik önem taşıyor. Türkiye, Gürcistan maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Taraftarın desteğiyle birlikte milli takımın, rakibini mağlup ederek, Dünya Kupası yolunda önemli bir avantaj elde etmesi bekleniyor. Maçın biletlerine olan yoğun ilgi, futbolseverlerin milli takıma olan inancını ve desteğini açıkça gösteriyor.

Türkiye-Gürcistan maçı, 2026 Dünya Kupası elemeleri için kritik bir dönüm noktası olacak. Biletlere olan yoğun ilgi, milli heyecanın dorukta olduğunu gösteriyor. Barış Alper Yılmaz ve Berke Özer'in de katılımıyla güçlenen A Milli Takım'ın, taraftarının desteğiyle galip gelerek, Dünya Kupası yolunda önemli bir adım atması bekleniyor.