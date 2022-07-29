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Türkiye, Gürcistan'daki helikopter kazasında ölenler için taziye mesajı yayımladı

29.07.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Gürcistan'daki helikopter kazasında ölenler için taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'da acil kurtarma görevi icra eden bir helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'ın Gudauri bölgesinde acil kurtarma görevi icra eden bir helikopterin düştüğünün ve 8 kişilik ekibin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunuyor, dost ve komşu Gürcistan Hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığına ait "Mİ-8" model helikopter, bugün Gudauri'de yamaç paraşütü ile uçuş yaparken kaza geçirenleri kurtarmaya giden ekipleri taşırken düşmüştü.

Kazada, helikopterdeki 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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