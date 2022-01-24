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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu'ndan milli sporculara ziyaret

24.01.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu'ndan milli sporculara ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Ankara'da kamp yapan kadın güreşçileri ziyaret etti.

Federasyonun açıklamasına göre, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 23 yaş altı ve A milli takımlar ile bir araya gelen Eroğlu, hem sporcular hem de teknik kadroyla görüştü.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan ay-yıldızlı ekibin teknik kadrosundan kamp hakkında bilgi alan Eroğlu, sporcularla yaptığı sohbette, "Ben sizin eski bir şampiyon ağabeyinizim. Her zaman yanınızdayım ve ne zaman isterseniz beni arayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Şeref Eroğlu, tüm zorlukların üstünden birlikte geleceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Siz, Türk halkını temsil ediyorsunuz. Yasemin (Adar) ablanız başardı, siz de başarabilirsiniz. Gazi'nin 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.' sözünü hiç unutmayın. Siz başarın, Türk halkı ve bizler sonuna kadar sizin yanınızda olacağız. Avrupa Şampiyonası'nda kadroya girecek tüm kardeşlerime başarılar diliyorum. Sayın Gençlik ve Spor Bakanı'mız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bakan yardımcımız, ağabeyiniz Hamza Yerlikaya'nın sizlere çok selamı var."

Başkan Eroğlu, yenilen yemeğin ardından sporcularla başarılar dileyerek kamptan ayrıldı.

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