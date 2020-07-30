"Türkiye Güven Huzur" uygulamasında 1473 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde 62 bin 95 personelin katılımıyla yapılan uygulamada aranan 1473 şüpheli yakalandı, 49 kayıp kişi bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince Kurban Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçmesinin sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı 62 bin 95 personelin katıldığı uygulamada, bayram öncesi halkın yoğun olarak bulunabileceği park-bahçe, kurbanlık hayvan satışının ve kesiminin yapıldığı yerler, alışveriş merkezleri, fuar ve etkinlik alanları, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevreler denetlendi.