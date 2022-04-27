Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Ünlü, milli takım kampını ziyaret etti

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Kadın Milli Takımı'nı kamp yaptığı Konya'da ziyaret etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, Talat Ünlü'nün tek tek ilgilendiği haltercilerle, spor kıyafetlerini giyerek beraber antrenmana çıktığı belirtildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 25 Mayıs-5 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuçlar alacaklarını aktaran Ünlü, "Kadın Milli Takımımız Konya’da, Erkek Milli Takımımız ise İzmir’de Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmakta. Göreve geldiğimizden hemen sonra katıldığımız Dünya Şampiyonası'nda bir gümüş, üç bronz madalya kazandık. Şimdi önümüzde önemli bir şampiyona var ve sporcularımız başarıya odaklanmış durumda. Arnavutluk’ta ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sporcularımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

