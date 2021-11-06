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  4. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinden İYİ Partili Türkkan'a tepki:

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinden İYİ Partili Türkkan'a tepki:

06.11.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Başkan Mustafa Işık: - "Şehit kanlarıyla kurulan Gazi Meclisimizde, teröre destek verenler ile şehit ailelerine ve gazilerine hakaret eden hiçbir parti ve milletvekili istemiyoruz"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, İYİ Partili Lütfi Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilişkin, "Şehit kanlarıyla kurulan Gazi Meclisimizde, teröre destek verenler ile şehit ailelerine ve gazilerine hakaret eden hiçbir parti ve milletvekili istemiyoruz." dedi.

Işık, derneğin genel merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakını olan kişiye küfretmesini şiddet, nefret ve esefle kınadıklarını belirtti.

Vatanın bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için hayatını kaybeden şehitlerin hatıralarına ve kıymetli emanetlerine hakaret edenleri milletin asla unutmayacağını vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"Şehit kanlarıyla kurulan Gazi Meclisimizde, teröre destek verenler ile şehit ailelerine ve gazilerine hakaret eden hiçbir parti ve milletvekili istemiyoruz. Eli kanlı terör örgütüne destek verenler, destek verenlerle iş tutanlar, her zaman şehit aileleri ve gazilerini karşılarında bulacaklardır. Milletvekili Lütfü Türkkan'ı milletvekilliğinden derhal istifaya davet ediyoruz."

Işık, derneğin Türkiye genelindeki 46 şube ve 38 temsilciliğinde konuya ilişkin bugün eşzamanlı açıklama yapılacağını bildirdi.

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