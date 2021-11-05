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  4. Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunda Yasin Bölükbaşı güven tazeledi

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunda Yasin Bölükbaşı güven tazeledi

05.11.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Federasyon başkanlığına yeniden seçilen Yasin Bölükbaşı: - "Yeni yönetim ve vizyonumuzun 3 yıl boyunca Türk sporuna katkı sağlaması için var gücümüzle çalışacağız"

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Yasin Bölükbaşı, güven tazeledi.

Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen genel kurula 56 delege katıldı. Tek aday olan Yasin Bölükbaşı, oyların tamamını alarak tekrar başkan seçildi.

Genel kuruldan sonra teşekkür konuşması yapan Bölükbaşı, "Divanımız çok sağlıklı bir seçim süreci yönetti. İyi bir seçim geçirdik. Delegelerimize güven tazelerken verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yönetim ve vizyonumuzun 3 yıl boyunca Türk sporuna katkı sağlaması için var gücümüzle çalışacağız. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yasin Bölükbaşı'nın yönetim kurulu asil listesinde şu isimler yer aldı:

Adem Ali Yılmaz, Burhanettin Sevencan, Gökhan Kazdal, Hüseyin Gümüş, Mustafa Kırlangıç, Sinan Kartal, Ertan Göv, Esat Cantekin, Funda Kocabıyık, Hacı Dursun Bozo, İsmail Hakkı Tuhan, Huzeyfe Yılmaz, Gülçin Türkmen Sarıyıldız, Elif Arslan.

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