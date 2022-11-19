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Türkiye - Hırvatistan maçının oynanacağı stadyum belli oldu!

19.11.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 elemelerindeki Hırvatistan maçının Bursa’da oynanacağını açıkladı.

Türkiye - Hırvatistan maçının oynanacağı stadyum belli oldu!

A Milli Takım, Mart 2023’te başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası grup elemelerine hazırlık kapsamındaki ikinci hazırlık maçını Çekya ile yaptı.

Ay-Yıldızlılar'ın 2-1 kazandığı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Bursa için önemli bir müjdeyi duyurdu. Büyükekşi, "EURO 2024 elemelerindeki Hırvatistan maçını Bursa‘da oynayacağız. Bursalıları şimdiden davet ediyorum. Hazırlansınlar, Milli Takım’ı canı gönülden desteklesinler." ifadelerini kullandı.

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Hırvatistan a milli takım

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