Türkiye ile Moğolistan serbest bölgeler alanında iş birliğine gitti

Türkiye ile Moğolistan, ilişkilerin karşılıklı geliştirilmesi amacıyla "Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzaladı.

İmza töreni Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ile Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan'ın katılımıyla Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirildi.

Batur, buradaki konuşmasında, serbest bölgeler alanındaki mutabakat zaptının yoğun bir çalışmaya dayandığını söyledi.

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da 2018'de düzenlenen 8. Karma Ticaret ve Ekonomi Komitesi Toplantısı'ndaki çalışmaların meyvelerini toplayacaklarını ifade eden Batur, Bakanlık olarak o günden bu yana gösterilen çabaların sonuçlarını, her iki tarafın da ortak kabulüyle metne yansıttıklarını kaydetti.

Batur, söz konusu metnin verimli ve uzun vadeli bir iş birliğinin de ilk adımlarından olacağını bildirdi.

Mutabakat zaptının serbest bölgelere odaklandığını ifade eden Batur, "Karşılıklı olarak hem tecrübelerimizi paylaşma fırsatı bulacağız hem de iki ülkenin mevzuatını, uygulamalarını birbirimize aktarabileceğiz." dedi.