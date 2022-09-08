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Türkiye İş Bankası ile Kron iş birliğine gitti

08.09.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kron İş Geliştirme Direktörü Ümit Çelik: -"Bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızı İş Bankası ile birlikte bankacılık sektörüne de taşımaktan çok memnunuz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, uç nokta cihaz yönetimi alanında Kron ile anlaştı.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, Kron, uzun yıllar Telekom alt yapılarında kullanılan teknolojisini ve bu alandaki uzmanlığını bankacılık sektörüne taşıyor. Geliştirmiş olduğu ürünleri ile bankaya ait uç nokta cihazların tek bir arayüzden güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlayarak Türkiye İş Bankası’nın operasyonel verimliliğinin ve güvenlik, olgunluk seviyesinin artırılmasına destek olacak.

Statik IP yönetimi, coğrafi yedeklilik, çoklu veri tabanı, çoklu operatör GGSN desteği gibi birçok özelliği tek bir arayüzden sunan Kron ürünleri ile, anlık binlerce talebin kolayca yönetilmesine imkân tanınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron İş Geliştirme Direktörü Ümit Çelik, Kron’un cihaz yönetim çözümleri alanında uzun yıllardır çalıştığını belirterek, "Kron’un uzun yıllardır çalıştığı bir alan olan cihaz yönetim çözümleri Türkiye’de neredeyse tüm Telekom servis sağlayıcıları tarafından kullanılmakta, internet abonelerinin yüzde 95’i bu çözüm arkasından internete bağlanmakta. Bu bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızı İş Bankası ile birlikte bankacılık sektörüne de taşımaktan çok memnunuz.

Yakın çevremizde yaşanan gelişmeler gösteriyor ki hassas ve kritik sistemler için lokal çözümlerin gelişmesi ve kullanılması hem güvenlik hem de servis devamlılığı açısından oldukça önemli. Türkiye İş Bankası’na Türkiye’nin lider veri ve erişim güvenliği yazılım üreticisi Kron’u tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Büyük ölçekli bu projenin Türkiye’deki diğer firmalara da örnek olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

-Dünyaya yazılım ihracatı yapıyor

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yer alan AR-GE merkezlerinin yanı sıra ABD’nin New Jersey kentindeki ofisiyle beş kıtada siber güvenlik ürünlerini müşterilerine ulaştıran Kron, Gartner, Forrester, KuppingerCole ve Omdia gibi dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinin raporlarında global çapta en gelişmiş Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) çözümleri üreten şirketler arasında yer alıyor.

Siber güvenlik ve teknoloji ürünlerini Avrupa, Asya-Pasifik, Güney ve Kuzey Amerika başta olmak üzere tüm dünyaya ihraç eden şirket, bulunduğu pazarlarda sektöründe lider firmalara hizmet veriyor.

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