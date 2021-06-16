Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası, Ankara'da başladı

Türkiye İşitme Engelliler Gençler ve Büyükler Atletizm Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde düzenlenen ve yarın sona erecek şampiyonada 130 sporcu mücadele edecek.

Organizasyonda çekiç atma, disk atma, cirit atma, gülle atma, uzun atlama, yüksek atlama ile 100, 200, 400, 800, bin 500, 3 bin ve 5 bin metre yarışları yapılacak.

