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Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başladı

25.01.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı.

Yeni Mahalle ve Yenişehir spor salonlarında 8 ilden 8 takımın katıldığı müsabakalar, iki grup halinde oynanıyor.

Şampiyonanın ilk gününde, Uludağ Sağırlar, Van İşitme Engelliler Kulübünü, Manavgat Belediyesi, Kayseri Erciyes'i, Gölcük, İstanbul Sağırlar'ı 3-0, Mersin İşitme Engelliler ise Sincan İşitme Engelliler'i 3-1 mağlup etti.

Yarın oynanacak müsabakalarla devam edecek şampiyona, 29 Ocak'ta sona erecek.

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